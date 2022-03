Canzoni italiane: “L’unica oltre l’amore” di Giovanni Truppi

“L’unica oltre l’amore” di Giovanni Truppi

da POESIA E CIVILTÀ, Virgin/Universal, 2019

Se nutriste un po’ di insofferenza per i molti Autori (sì, con la A arbitrariamente maiuscola) che, pur ricchi di talento, sembrano ancora diluirlo in formule stantie e consolidate, senza sfidare la canzone a evolversi di un centimetro, carenti di personalità e di spigoli, appagati del riconoscimento formale dei pochi abilitati a poter giudicare cosa è pregno di sostanza e cosa è invece puro hype, per poi potersi sentire in diritto di sparare a zero su ogni espressione musicale che riceve un barlume di attenzione in più accusandola di essere fuffa, ebbene: se questo senso di polvere e Accademia e invidia fastidia (ed è legittimo e avete la comprensione di chi scrive), Giovanni Truppi è molto probabilmente colui che può placarvi, quello che – e scegliamo un’espressione volutamene enfatica – ha gli strumenti per scrivere la canzone d’autore del futuro (e forse lo sta già facendo e l’Accademia siamo noi).

Napoletano atipico sia nel confronto con l’era gloriosa del neapolitan power – al massimo lateralmente vicino a certi graffi del primo Edoardo Bennato – ma pure con la nuova scuola di cantautori indie-folk di fine anni zero, Truppi scrive canzoni in cui anni di rigoroso studio e persino di insegnamento di canto convivono con la pulsione a disfarsi delle convenzioni, cercando metriche impossibili vicine al parlato, usando la voce con enfasi confidenziale, come un discorso tra amici. A volte intreccia melodie soavi, dai sapori ottocenteschi, sospese nel tempo; altre cerca il raschio del lo-fi, la litania martellante alla CCCP, la scarica elettrica emocore. Tutto è funzionale, secondo una logica misteriosa, ad animare le sue riflessioni uniche e non catalogabili sull’esistenza, i ritratti di povericristi talmente credibili da passare per personaggi reali, il sarcasmo contro le beffe del mondo contemporaneo mitigato dalla compassione verso gli sconfitti.

Soprattutto Truppi è in grado come nessuno di articolare analisi lucidissime su questo tempo sull’orlo del baratro, che spesso incanala in fluviali conversazioni o flussi di coscienza: lo è, per esempio, la brillante “Lettera a Papa Francesco”, scritta con Antonio Moresco (“La salvezza non arriverà dalla politica dall’economia e dalla tecnica / la salvezza non arriverà dalle forze maschili e razionali / che da secoli si oppongono a quelle femminili e spirituali / ci vuole qualcuno che parte per primo, Francesco! / Francesco, facci mancare la terra sotto i piedi”). Oppure, ancora più assoluta nello sguardo, è “L’unica oltre l’amore”, dal suo quinto album POESIA E CIVILTÀ, il primo pubblicato per una major.

Ballata posata, dal respiro ampio, è appoggiata su un semplice giro armonico a due accordi per lasciare la melodia libera di svolazzare tra alto e basso, tra ghirigori da madrigale e toni prettamente narrativi. Il testo è una riflessione su quanto l’inclinazione dell’essere umano a dividersi tra chi salta sul carro del vincitore e chi invece si schiera dalla parte dei deboli si tramandi nella Storia e non sia, come invece viene naturale pensare, prerogativa del tempo in cui ci percepiamo. Il colpo di genio è nella dinamica del brano, articolato in una lunga orazione piena di suspense, che magnetizza l’attenzione sia sul piano lirico che su quello musicale, stimolando l’orecchio a lasciarsi cullare mentre la mente si chiede dove vuole andare a parare. Fino al finale: la rivelazione di qualcosa che in realtà ci è noto, ma che raccontato così lascia uno strano tipo di conforto, amaro ma in fondo appagante.

(testo: Giovanni Truppi, musica: G. Truppi, Marco Buccelli / © Universal)

La scheda è tratta, per gentile concessione dell’autore e dell’editore, da “Unadimille – 1000 canzoni italiane dal 2000, raccontate”, edito da Arcana, al quale rimandiamo per le altre 980 schede.

