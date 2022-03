Canzoni italiane: “Inneres auge” di Franco Battiato

“Inneres auge” di Franco Battiato

da INNERES AUGE – IL TUTTO È PIU’ DELLA SOMMA DELLE SUE PARTI, Universal, 2009

C’è stata soltanto un’altra occasione in cui Battiato si è profuso in un’invettiva altrettanto diretta e feroce contro la decadenza e il malcostume della società italiana, e cioè con “Povera patria”, trasformata dal senso comune nel manifesto di un epico disgusto per un tempo vile in cui, tuttavia, era possibile ancora una flebile speranza. Era il 1991 e Tangentopoli, soltanto pochi mesi dopo, avrebbe cambiato per sempre la percezione delle persone verso la cosa pubblica, scoprendo il velo sulla dimensione strutturale che la corruzione ha sempre avuto in Italia. 18 anni dopo gli italiani non sono ancora stati travolti dal nuovo scossone morale delle “cene eleganti” e dei “bunga bunga”, simbolica chiusura del decennio berlusconiano, ma l’intreccio tra mercificazione del sesso e del corpo femminile è ormai una trama talmente abituale da essere diventata regola nella percezione comune.

È qui che Battiato tira fuori un’altra profezia: “Inneres auge” è la nuova invettiva del Maestro per questo tempo disperato, priva dello slancio lirico di “Povera patria” ma soprattutto priva di speranza, almeno intesa in un senso collettivo. Spedita e ritmica, a metà tra una fuga e una traccia minimal-techno, “Inneres auge” si apre con tre versi folgoranti, ripresi dall’opera sperimentale CAMPI MAGNETICI (2000, la traccia è “L’ignoto”), capaci di cogliere la ferocia, il viscidume e l’aggressività di una massa di inetti arrapati per il potere, come un’orda barbarica e ferina, e che impostano il registro della canzone: “Come un branco di lupi che scende dagli altipiani ululando / o uno sciame di api accanite divoratrici di petali odoranti / precipitano roteando come massi da altissimi monti in rovina”. Un taglio di montaggio netto e geniale e, dalla similitudine, Battiato passa al documento concreto, un ipotetico dialogo medio tra chi difende comunque le porcate del re e chi inorridisce per la stessa mancanza di orrore: “Uno dice che male c’è a organizzare feste private con delle belle ragazze per allietare primari e servitori dello Stato? / Non ci siamo capiti / e perché mai dovremmo pagare anche gli extra a dei rincoglioniti?”.

Non c’è elevazione, non c’è ellissi: Battiato usa il termine “rincoglioniti” caricando il registro di una trivialità che è perfettamente emblematica di quel che sente: “rincoglionito” come “bavoso”, “rintontito”, “imbecille”, un niente che dovrebbe fare gli interessi di tutti e che invece pensa ai suoi: “Che cosa possono le leggi dove regna soltanto il denaro?”. E ancora, per precisare il fulcro del problema: “Di cosa vivrebbero ciarlatani e truffatori / se non avessero moneta sonante / da gettare come ami fra la gente?”. Spietato, implacabile, schifato: il Battiato di “Inneres auge” è Gesù nel tempio, indignato e inorridito.

Tuttavia dove in “Povera patria” lo sfogo culminava in un’ipotesi di cambiamento in fondo ancora possibile, qui la visione della fine è compensata e contrapposta a un moto tutto interiore, una riflessione sulle due linee perpendicolari della materia e dello spirito che sembra suggerire uno sguardo che è ormai al di sopra del tutto, pronto a rielaborare e gestire l’inferno attraverso la cultura dello spirito, la meditazione e, appunto, la visione interiore (cioè “das innere auge”). Battiato chiude il brano su un momento di distacco dalla grettezza della materia civile che non è un chiudere gli occhi per non vedere ma, ancora, è un gesto civile, come sottintendendo che non esiste altra cura alla decadenza se non la coltivazione della bellezza senza tempo, lo studio, la lettura: “Mi basta una sonata di Corelli, perché mi meravigli del creato!”.

(testo: Manlio Sgalambro, musica: Franco Battiato / © L’Ottava/Universal)

La scheda è tratta, per gentile concessione dell’autore e dell’editore, da “Unadimille – 1000 canzoni italiane dal 2000, raccontate”, edito da Arcana, al quale rimandiamo per le altre 980 schede.

(C) Lit edizioni di Pietro D'Amore s.a.s.