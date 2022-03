Canzoni italiane: “L’ultima festa” di Cosmo

“L’ultima festa” di Cosmo

da L’ULTIMA FESTA, 42 Records, 2016

L’esordio DISORDINE (2013) riscuote consenso critico, viene anche candidato alle Targhe Tenco per gli esordienti, ma il seguito del pubblico non è quanto sperato da un Cosmo che mai ha ambito a fare una musica elitaria. Così la ricerca va altrove, in territori più immediati, lineari e soprattutto ballabili. La psichedelia in stile Animal Collective ripaga la mente ma atrofizza il corpo, così Cosmo ne riduce la presenza a poche reiterazioni essenziali; al suo posto fondamenta minimal techno, diffuse omogeneamente su tutti i brani. Cambia anche la voce: ora è piena, confidenziale, disinteressata a inerpicarsi su note alte. E i testi: le riflessioni esistenziali vengono arrestate prima di diventare voli pindarici, persino smitizzate (“Marco, sono tutte cazzate”, da “Cazzate”, è un po’ il refrain di questa nuova vita), in compenso il fuoco si sposta sugli altri (l’esperienza di insegnante, ad esempio, che ispira “Dicembre”) o su spunti minimi di vita quotidiana (“Un lunedì di festa”).

Nel momento in cui una nuova generazione di artisti risponde a una domanda di rinnovamento del pop italiano, L’ULTIMA FESTA ne diventa l’epifania: innovativo e insieme popolare, interamente ballabile, si colloca in un punto ideale e impensabile tra il Battisti di LA BATTERIA, IL CONTRABBASSO ECCETERA (ma anche quello di HEGEL) e l’indie electro-house di album come ZONOSCOPE (2011) dei Cut Copy. È un approccio pop che in Italia sembra respirare di una contemporaneità che non si sentiva dai Subsonica o al massimo da certe incursioni dance di Jovanotti, che Cosmo applica a canzoni dalla struttura canonica, rivoluzionandola.

La title-track ha l’impatto di un nuovo classico, materializzando un suono senza nostalgie o retromanie varie, che odora di “qui e ora”. Fosse ripetuto in un loop eterno, manterrebbe quello spirito “fresco”, rigenerante, che svela al primo ascolto. È il racconto di ciò che accade in un locale notturno nei minuti che precedono la chiusura, dal punto di vista di chi sta ballando senza risparmiare nulla: “Via / è ora di andare via / mi sa che chiudono il locale / eppure mi sento da dio”. È il frame di un istante, che conta molto di più di tutte le ore affidate alla routine quotidiana, quelle “voci” di ordinario che trainano verso la lucidità, la ‘sanità’ (il dottore di “Le voci”), quell’“altro mondo” fatto di palazzi e ambulanze e commesse dietro le vetrine da lasciarsi alle spalle (“L’altro mondo”). Continuare a ballare nonostante il tentativo di farci andare via equivale a spostare il limite, sfidare il consentito, per andare “in là”, con la consapevolezza del rischio insito, visto che “più in là” è anche “più giù”. La sfida allora si fa manifesto: “Bevo la notte, grido più forte, rido di te / e quando mi dici che non esisto tu sparisci con me”. Contro l’arroganza di colui che sta minacciando, una reazione più forte, un gesto irridente, quasi un incantesimo, affidato al dio della notte: “Quando mi dici che non esisto / tu sparisci con me”.

E così questa ultima festa diventa baluardo di un non volersi conformare al concetto di imposizione, di ‘festa finita’, di una proibizione al corpo. In altre parole, di confine alla libertà. È anche un brano chimico, stupefacente, che cattura in ritmo e arrangiamento l’arco fisiologico delle metanfetamine, con quel loop vocalico che invade il brano che suona come un affastellarsi di voci, tutte alterate, che la mente percepisce in modo ovattato, filtrato, ma delle quali trasmette il movimento sulla medesima pulsazione per poi pompare nuova energia a ogni comparire della stanchezza: “Il cuore mi scoppia, picchia e mi porta su”, dove quel “su” sembra davvero chiedere di farsi scagliare nello spazio.

