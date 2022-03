Canzoni italiane: “La musica non c’è” di Coez

"La musica non c’è" di Coez

da FACCIO UN CASINO, Undamento, 2017

Qual è il segreto del successo gigantesco e in parte inatteso di “La musica non c’è”? Facciamo delle ipotesi. 1) La sua semplicità? Cioè il giro di accordi arcinoto, che porta sempre a quello maggiore principale, come una sicurezza che tutto si risolve sempre? 2) La purezza domestica della produzione di Niccolò Contessa, in grado di applicare lo spirito universale di ogni “Theme From The Cameretta” dell’era indie pop a un funk rap rallentato e sornione (brevettando, in sostanza, il nuovo paradigma della fusione tra rap e ‘indie’, con centinaia di cloni a prendere spunto senza mai toccare questo punto di equilibrio)? Oppure 3), quel video incredibilmente sporco, diario di un viaggio a Berlino nella forma di una maxi-storia di Instagram girata con la tecnologia analogica del video in cassetta, apparentemente irrilevante eppure così evocativo di un piccolo sogno quotidiano, che crea l’illusione di una coincidenza perfetta tra l’oggetto del brano e l’oggetto del video (cioè l’influencer @she.s.lola, futura icona dell’era itpop)?

La risposta è tutto questo e nulla di tutto ciò. “La musica non c’è” è diventato un pezzo-simbolo del decennio perché restituisce un’idea – lirica e musicale – di assoluta spontaneità, come se la composizione fosse fisiologicamente auto-generata, come se quella melodia appartenesse al nostro background sonoro di sempre e Coez l’avesse soltanto risvegliata. Eppure è un gioiello di sintesi musicale: c’è dentro il rap, il pop da classifica, il cantautorato, Jovanotti, Vasco, Luca Carboni, la storia delle storie delle canzoni d’amore italiane. Ci sono versi arditi che Coez è in grado di far suonare naturali, come il ‘farneticare’ mogoliano, o l’’accoccolarsi’ baglioniano: “E scusa se non parlo abbastanza ma ho una scuola di danza nello stomaco”, dove si sente tutta l’esperienza della scrittura rap, l’uso della simmetria interna per incalzare la ritmica, per ridare potenza al groove.

Ma per quanto “La musica non c’è” sia il prodotto di un’evoluzione artistica che oggi è maturità tecnica nella scrittura, il suo vero successo ha connotati che resteranno misteriosi, e che per forza hanno a che vedere anche con il tempo in cui è arrivata: un momento in cui una generazione non anagrafica ma accomunata da un mutamento radicale nell’uso della musica, ben predisposta dall’arrivo di una serie di nuovi nomi da seguire, ha atteso e cercato qualcosa che avvicinasse tutti al paradigma della canzone di innamoramento, al suo grado zero, con una voce narrante universale, in cui tutti potessero rispecchiarsi (anche Tommaso Paradiso è autore di canzoni d’amore paradigmatiche, ma nelle sue la presenza egotica è più forte, e l’universalità è incompiuta). In fondo la storia del pop è sempre la stessa e torna a ripetersi: come “Comunque bella”, “Albachiara”, “Più bella cosa” (Ramazzotti, yes!), lui canta lei e si incanta per la sua bellezza, cercando le parole per restituirla. Anche se in questo caso è così stravolto da lei che, più che le parole, a scomparire è la musica, che però resta viva come parola (!), rendendo tutto un tormentone: un magnifico paradosso.

(testo: Silvano Albanese, musica: Niccolò Contessa / © Don’t Panic/Peermusic/Undamento)

La scheda è tratta, per gentile concessione dell’autore e dell’editore, da “Unadimille – 1000 canzoni italiane dal 2000, raccontate”, edito da Arcana, al quale rimandiamo per le altre 980 schede.

