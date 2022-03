Canzoni italiane: “Noccioline” di Carl Brave x Franco 126

“Noccioline” di Carl Brave x Franco126

da POLAROID, Bomba Dischi/Universal, 2017

Ricordate “Poster” di Claudio Baglioni? “Due donne stan parlando con le braccia piene di sacchetti dell’UPIM / ed un giornale è aperto sulle pagine dei film”: ebbene, come nelle più vivide ricostruzioni ambientali baglioniane, anche Carl Brave e Franco126 prendono Roma, ne raccolgono l’impressione intima e la trasformano in un quadro collettivo. Vi riversano: neologismi, scorciatoie, discorsi diretti, localismi, citazione generosa di brand di scarso fascino quotidiano, alla maniera dell’itpop (le Enjoy, il Conto Arancio), onomatopee (“Dici che faccio “bla bla bla”, io sento solo “co-co-dè”), ingiurie, contrattempi, ritardi, imprecazioni, commiserazioni. Basterebbe la prima sequenza di “Noccioline” a dare l’idea del frullato abbondante, generoso e assolutamente inedito di questa espressione musicale espressiva, della precisione narrativa strabiliante, alla Verdone: “Sto bestemmiando da due ore contro un bancomat / mi sa tanto che mi ha fregato la mia MasterCard / lei su un gradino che sta litigando coi collant / e ci mancavano solo le rose e il vucumprà”.

Figure di spicco della LoveGang126, la crew che con la sua eterogeneità stilistica ha dato un sensibile contributo alla definizione di un nuovo Roma-style tra trap, indie e cantautorato, Carl e Franco in POLAROID, come il titolo suggerisce, raccolgono flash sulla vita quotidiana e sentimentale di una generazione. Non è originale l’idea quanto la stessa materia che mette in campo: il dialogo fertile e creativo tra un’età dalle ambizioni surrogate, abituata a una sopravvivenza scalcagnata e ciò nonostante impossibilitata a rinunciare al suo piccolo sogno sentimentale, e una città sull’orlo di una crisi di nervi, sempre più sbilanciata tra il caos e la bellezza inarrivabile. Se l’amore è sempre sgraziato e perdente, resta la consolazione di un intenso solidarismo da piazza tra amici, che non ha quasi nulla dell’aggressività truce del clan-rap di periferia né di certa spocchia alla milanese (“Ah / che stai a fa’ / noi sempre al bar / e siamo ancora in giro”).

“Noccioline” è la sequenza di un’abitudine amorosa che in ogni dettaglio sembra sforare nel battibecco, a suggerire un’incomunicabilità pressoché totale tra i due protagonisti. Svuotata della malinconia dominante nelle altre POLAROID dell’album, “Noccioline” è baciata da un’ironia viva disseminata in tanti dettagli (il nonno fascista che “m’ha detto che era meglio quando c’era lui”, colloquialismi come “che scesa!”, la geniale tagline amorosa: “Sei un rigore tirato di petto”) e soprattutto da una progressione musicale irresistibile e saltellante, come fosse un friccicorino da stornello un po’ ubriaco – immaginate Enrico Montesano in autotune – filtrato da un’elettronica gassosa e leggera, che ingloba minuscole tracce di reggae, dub, jazz e un sassofono costante controcanto sullo sfondo che pare un surreale suonatore nomade e decontestualizzato chiamare ad accompagnare ogni sequenza.

È soprattutto il rimando tra le due voci a costruire un’energia irripetibile (e che di fatto resterà irripetuta, visto che i due separeranno le strade): come fosse tutta una narrazione riportata agli amici della gang sui gradini di una scala, un po’ per ridere e un po’ per sfogare l’indignazione, trasposta nei codici del rap game, Carlo e Franchino si rimpallano rime e parole in una sottile gara a chi ha il gusto del sarcasmo più fecondo, e intanto pulsano energia e ritmo a una forma musicale di assoluta originalità, qualcosa di più di una semplice sintesi tra indie, pop, rap, cantautorato e stornello. Forse è solo love gang, con il suo dolce carico di romanticismo, gentile e disastrato: “M’hai detto famo aperitivo io ho preso tre bire / e ho finito pure le tue noccioline”.

(testo: Carlo Coraggio, Federico Bertollini, musica: C. Coraggio © Puro/Universal)

La scheda è tratta, per gentile concessione dell’autore e dell’editore, da “Unadimille – 1000 canzoni italiane dal 2000, raccontate”, edito da Arcana, al quale rimandiamo per le altre 980 schede.

