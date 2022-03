Iron Maiden, “The Number Of The Beast”: quando la band diventò “mostruosa”

“The Number Of The Beast”, gemma senza tempo del mondo heavy metal, compie quarant’anni. Dopo aver esordito nel 1980 con l'eponimo "Iron Maiden", il gruppo l'anno successivo offre alle stampe "Killers", a cui fa seguito, il 22 marzo 1982, "The Number Of The Beast". L'album è il primo a schierare come cantante Bruce Dickinson al posto di Paul Di’Anno, ed è il primo a raggiungere la vetta della classifica di vendita in Gran Bretagna e rimane, a oggi, il disco più venduto degli Iron Maiden con oltre 14 milioni di copie vendute nel mondo.

La miscela perfetta

Insomma, è l’album che trasforma i Maiden in una band “mostruosa”, utilizzando un gioco di parole con cui si rievoca il sempre presente Eddie The Head, la mascotte del gruppo. Il songwriting, in questo progetto, si fa più maturo e personale, mettendo in evidenza tutti quegli elementi, fra sogno, realtà, distopia e magia, che contraddistingueranno lo stile della Vergine di Ferro: le armonie prodotte dal basso di Steve Harris, i riff della coppia Dave Murray–Adrian Smith, il sapiente mix tra strutture progressive e parti più aggressive, il gusto per la melodia, sono gli assi portanti di “The Number Of The Beast”, che vede la presenza anche del compianto batterista Clive Burr. Se i primi due lavori dei Maiden, comunque eccellenti, avevano un’attitudine e un sound per certi aspetti ancora ancorati alla scena underground, questo terzo capitolo abbraccia e ridefinisce per sempre il sound heavy metal, con elementi rock, prog e melodie accattivanti. Il tutto viene valorizzato dall’incredibile timbro vocale di Bruce Dickinson, che segnerà una svolta nel percorso dei Maiden.

Il capolavoro “Hallowed Be Thy Name”

Si parte subito con “Invaders” pezzo tirato che racconta la calata dei Vichinghi in terra d’Albione. “Children Of The Damned” parte come una ballad e si trasforma. “The Prisoner”, il cui testo riprende un noto serial televisivo britannico degli anni ’60, è un brano schietto, alla Maiden. “22 Acacia Avenue” completa la storia della prostituta Charlotte trattata nel disco di debutto. Si possono percepire momenti rapidi, quasi punk, e passaggi prog. La title track “The Number Of The Beast” nasce da un incubo avuto dal bassista Steve Harris. La band chiede al celebre attore di film horror Vincent Price di recitare il testo, ma rifiuta. E così viene ingaggiato un imitatore che interpreta una delle intro più famose della storia della musica. Un riff iniziale, che è entrato nella storia, e l’urlo di Bruce Dickinson danno vita a un pezzo inimitabile. “Run To The Hills” è una hit da cantare a squarciagola, mentre “Gangland” è forse il brano meno a fuoco. “Hallowed Be Thy Name”, fra epica, dramma, parti strumentali efficaci, è il capolavoro del disco. Il testo della canzone parla delle ultime ore vissute da un condannato a morte, immediatamente precedenti all'esecuzione: 7.08 di musica folgorante.

La celebrazione

La Parlophone celebrerà il quarantesimo anniversario del terzo album degli Iron Maiden, "The Number Of The Beast", con una cassetta commemorativa in uscita il prossimo 18 marzo 2022. L’uscita segna l’inizio di una campagna di attività relative all'universo della band inglese che va dalla birra Trooper ad altre uscite in formato audio, merchandise e altro a sorpresa. La cassetta contiene le registrazioni rimasterizzate nel 2015 degli otto brani originali dell’album nell’ordine di cui sotto, con l’artwork della cover basato sulla cassetta C-60 del 1982 aggiunto a un inlay ridisegnato e aggiornato. È un tributo a un album che ha venduto milioni di copie nei negozi di dischi in tutto il mondo, una celebrazione dei tempi andati e un souvenir per i fan che hanno seguito la band da allora.