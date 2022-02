Eddie Vedder ha suonato i Police con Steve Copeland (e sul Covid ha detto...): il video

Quante sorprese al concerto di Eddie Vedder e dei suoi Earthlings, la band - ne fanno parte anche Chad Smith e Josh Klinghoffer dei Red Hot Chili Peppers - con la quale il frontman dei Pearl Jam ha inciso il suo ultimo disco da solista, intitolato proprio "Earthling" (è uscito lo scorso 11 febbraio). Il palco dello YouTube Theater di Inglewood, in California, che lo scorso venerdì ha ospitato l'ultima - in ordine cronologico - data del tour in supporto a "Earthling", ha fatto da sfondo a una sfilata di amici, colleghi, parenti che hanno condiviso il microfono e gli strumenti con il padrone di casa.

Da Benmont Tench, braccio destro di Tom Petty nei suoi Heartbreakers, che ha accompagnato Vedder sulle note di "Room at the top", "Long way", della cover di "Baby don't you do it" di Marvin Gaye e di quella di "Isn't it a pity" di George Harrison, a Olivia Vedder, la 17enne figlia del frontman dei Pearl Jam, che ha duettato con suo papà su "My father's daughter", brano che Vedder e Glen Hansard hanno inciso l'anno scorso per la colonna sonora del film "Flag day".

Ad un certo punto, durante la serata, si è presentato sul palco pure Steve Copeland, il leggendario batterista dei Police. Copeland ha raggiunto Eddie Vedder e soci alla fine dello show, per suonare insieme al leader dei Pearl Jam un classico pescato dal repertorio della band un tempo capitanata da Sting, "Message in a bottle", e una cover di "Rockin' in the free World" di Neil Young. Ecco il video:

SETLIST On My Way (registrata)

Drive - Cover di R.E.M.

Room at the Top - Cover di Tom Petty and the Heartbreakers (con Benmont Tench)

Long Way (con Benmont Tench)

Invincible

The Dark

Brother the Cloud

Tender Mercies

The Haves

I'm One - Cover di The Who

Mrs. Mills

Wishlist - Cover di Pearl Jam

My Father's Daughter - Cover di Olivia Vedder (con Olivia Vedder)

Try

Chad-O

Rose of Jericho

Fallout Today

Better Man - Cover di Pearl Jam (con Benmont Tench)

BIS #1 Baby Don't You Do It - Cover di Marvin Gaye (con Benmont Tench)

The Waiting - Cover di Tom Petty and the Heartbreakers (con Benmont Tench)

Isn't It a Pity - Cover di George Harrison (con Benmont Tench)

Dirty Frank - Cover di Pearl Jam

Porch - Cover di Pearl Jam

Message in a Bottle - Cover di The Police (con Stewart Copeland)

Rockin' in the Free World - Cover di Neil Young (con Stewart Copeland)



Durante il concerto Eddie Vedder ha poi sensibilizzato i fan sul Covid-19, che il rocker ha contratto all'inizio dell'anno:

È successo cinque o sei settimane fa, appena prima che partisse il tour. Mi è passata praticamente la vita davanti. Mi sembrava piuttosto grave. Essere riuscito a superare tutto ed essere oggi di fronte a voi mi sembra un dono, un onore.

Il tour negli Usa in supporto a "Earthling" chiuderà questa sera con uno show in programma al The Magnolia di San Diego, in California. Dopodiché Eddie Vedder tornerà a suonare con i Pearl Jam: il tour europeo della band partirà il 18 giugno dal Pinkpop Festival di Landgraaf, nei Paesi Bassi, e vedrà Vedder e soci esibirsi praticamente in tutto il Vecchio Continente, dalla Francia alla Germania, dal Regno Unito alla Polonia, dall'Ungheria al Belgio. In Italia i Pearl Jam arriveranno il 25 giugno per una data unica ospitata dall'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola.