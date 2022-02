Metallica, al via il tour con i Greta Van Fleet: i video e la scaletta

Da un lato i Metallica, dall'altro i Greta Van Fleet. Da un lato una band che in questi (quasi) quarant'anni - quelli trascorsi dall'uscita del primo album "Kill 'em all" - ha scritto alcune delle pagine più importanti dell'heavy metal, dall'altro un gruppo considerato un punto di riferimento del revival del rock di questi ultimi tempi. Un incontro-scontro generazionale, verrebbe da dire. Il tour congiunto di James Hetfield e soci e i Greta Van Fleet, che la prossima estate farà tappa anche in Italia (il 19 giugno le due band si esibiranno alla Visarno Arena di Firenze, sul palco del Firenze Rocks), è partito questa notte da Las Vegas.

Ai Greta Van Fleet il ruolo di opening act, che la band guidata dai fratelli Josh, Jake e Sam Kiszka ha svolto riscaldando i fan seduti sugli spalti del gremitissimo Allegiant Stadium di Las Vegas (niente più restrizioni per quanto riguarda la capienza), lo stesso palasport che lo scorso novembre aveva ospitato il concerto dei Rolling Stones aperto dai "nostri" Maneskin, prima di lasciare il palco ai Metallica.

Hetfield e compagni hanno rotto il ghiaccio con "L'estasi dell'oro" di Morricone, il brano - pescato dalla colonna sonora de "Il buono, il brutto, il cattivo" di Sergio Leone - con il quale da tempo aprono i loro show, poi è partita la sfilza dei successi della band, comprese le immancabili "Master of puppers", "Nothing else matters" e "Enter Sandman". Ecco i video del concerto e più sotto la scaletta:

SETLIST

It's a Long Way to the Top (If You Wanna Rock 'n' Roll) (registrata) - di AC/DC

The Ecstasy of Gold (registrata) - di Ennio Morricone

Whiplash

Ride the Lightning

The Memory Remains

Seek & Destroy

Fuel

One

Sad but True

Moth Into Flame

Wherever I May Roam

For Whom the Bell Tolls

Creeping Death

Fade to Black

Master of Puppets



BIS #1

Battery

Nothing Else Matters

Enter Sandman