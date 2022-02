Emo pop made in Italy: la (triste) parabola dei dARI

C’è tutto quello che ci deve essere per fare il botto nel 2008: frange, eyeliner intorno agli occhi, capelli colorati, stravaganti occhiali da sole, piercing, canzoni che mischiando emo, pop, punk ed elettronica risultano irresistibili, sia per le ragazzine che per gli hater, pronti a prendersi brutalmente gioco di quei quattro scappati di casa che compongono la band. È la primavera del 2008 quando esplode il fenomeno dARI: merito di “Wale (Tanto wale)”, un pezzo con un testo demenziale – parla di un flirt tra un ragazzo e una ragazza: lui le chiede di uscire un pomeriggio, lei si nega, lui finisce per maledirla – accompagnato da un videoclip che su YouTube, ancor prima della firma del gruppo per la EMI, la casa discografica che pubblicherà l’album d’esordio, dei dARI, supera le 10 mila visualizzazioni nel giro di un mese.

Facebook in Italia non esiste ancora, figuriamoci le piattaforme di streaming: è su social come .Netlog e MySpace, destinati ad essere mandati in pensione da Zuckerberg, che nascono e crescono i fenomeni musicali (e non) di quegli anni. “Molti pensano che dietro non ci sia granché, che sia tutto studiato a tavolino. Noi esistiamo da un po’, lavoriamo e continuiamo a farlo. Il successo? È avvenuto tutto in fretta. Da quando abbiamo messo il video su YouTube a quando abbiamo raggiunto le 10 mila visualizzazioni è passato un mesetto, poi la cosa è esplosa. Il passaparola ha funzionato”, dicono i componenti della band nel pieno del successo di “Wale (Tanto wale)”, quando nell’aprile del 2008 vengono invitati negli studi di Community di All Music, tra i programmi più seguiti dai giovanissimi.

La nascita del fenomeno

I dARI si erano formati quattro anni prima, nel 2004, ad Aosta. Il gruppo capitanato dal cantante Dario Pirovano, che nel 2008 non è proprio un pivello (ha 26 anni), dopo aver partecipato a concorsi come Rock Targato Italia e Arezzo Wave aveva provato a presentare “Wale (Tanto wale)” alle selezioni per il Festival di Sanremo 2007, ma l’allora conduttore e direttore artistico Pippo Baudo l’aveva scartata: rimedierà prendendo in gara nel 2008 i Sonohra tra le “Nuove proposte” e i Finley tra i “big”, che come i dARI si divertono a giocare con un immaginario emo-punk, importato in quegli anni dagli Stati Uniti (dove gruppi come i My Chemical Romance, i Fall Out Boy, i Paramore o i Panic! At the Disco avevano ripreso la versione originale del genere, tra le pagine più interessanti della cultura underground statunitense degli Anni ’90, e l’aveva rielaborata in chiave pop, meno rabbiosa, incazzosa e più depressa).

Il boom e le critiche

A prendere il dARI sotto la sua ala protettiva ci aveva pensato il produttore Massimo Gabutti, già dietro al successo degli Eiffel 65, facendo firmare a Dario Pirovano e soci un contratto con una delle principali major dell’epoca, intravedendo nel quartetto capitanato da Dario Pirovano un grosso potenziale (Claudio Cecchetto aveva invece messo il cappello sui Finley, quelli di “Diventerai una star”, tormentone uscito due anni prima di “Wale”), dopo il boom – anche in Italia – del fenomeno Tokio Hotel (ricordate “Monsoon?”). L’album d’esordio della band aostana, intitolato emblematicamente “Sottovuoto generazionale”, esce sei mesi dopo il boom di “Wave (Tanto wale)” ed è esattamente ciò che ci si aspetta da un gruppo emo-pop nel 2008: canzoni che parlano dello smarrimento e della disperazione della nuova generazione, che continua comunque a sognare, ad aspettare un cambiamento (“Cambierò il mio domani / non lo so, batti le mani / cambierò forse domani / batti le mani / fino a domani”, cantano in “Cambio destinazione)”, tra legami fragili e storie adolescenziali giunte al capolinea (“Ma un’altra opportunità me la vuoi dare, la potrei avere?”, cantano in “Non pensavo”).

Pazienza se la critica lo stronca e se i puristi del rock – tra questi anche i seguaci della scena emo originale – lo stroncano senza pietà. Il disco fa il suo, spingendosi fino al dodicesimo posto della classifica FIMI dei più venduti in Italia: “Non è che abbiamo niente contro quelli che ascoltano metal. Siamo i primi a farlo. Lo abbiamo fatto. Come tutti nasciamo dal punk rock, dal metal. Ma .non è che perché siccome ora non facciamo metal il nostro progetto non debba piacere”, dicono i dARI, rispondendo alle critiche.

La dARI-mania

La dARI-mania porterà Sperling & Kupfer a dare alle stampe un libercolo della band, “TuttodARIfare”, nel 2009: “Ok, hai tirato su questo libro e hai pensato: ‘Ecco, hanno scelto il solito giornalista, gli hanno fatto scrivere un po' di cose assortite sui dARI e poi hanno messo sopra il loro nome.

Errore. Questo libro è veramente opera dei dARI, ovvero di Dari (il cantante con la voce da robot), Fab (il bassista con i capelli viola), CadIO (il tastierista che balla come un invasato) e Fasa (il batterista che suona a petto nudo). Se vi piace, è merito loro, se non vi piace, è sempre colpa loro. Loro lo hanno scritto, così come hanno creato il loro stile, la loro musica, il loro make-up, il loro successo. E sono pronti a sfidarti: ora che hai preso in mano questo libro e ne hai letto qualche pagina qui e là, finirai per comprarlo, perché ti accorgerai che ti rappresentano, parlano di te. E partendo da come appaiono ti arriverà ciò che sono veramente. Dritto al cuore”, fanno scrivere sulla quarta di copertina. E ancora (è tutto vero): “Sui dARI sono state scritte le cose più belle e quelle più antipatiche: ‘la vera rivelazione del pop italiano’ o ‘un progetto costruito a tavolino’? ‘L'unica novità nel panorama musicale’ o ‘la brutta copia dei Tokio Hotel’? In fondo, non è che importi molto: le ragazze e i ragazzi a cui si rivolgono non amano le mezze misure. O bianco o nero. O amore o odio. Ma se è amore, allora è amore vero. Se già ti fanno impazzire, avrai l'occasione di conoscerli ancora meglio. Se invece pensi che siano quattro deficienti con gli occhi truccati (secondo errore: Fasa non si trucca.) forse avrai modo di ricrederti”. All Music, tra i primi a intuire il potenziale della band, arriverà a lanciare un .reality, “Dari4Real”. Dario Pirovano e soci diventeranno una delle presenze fisse ai vari TRL di MTV, dove nel 2009 vengono pure premiati in occasione degli Awards annuali, per “Wale (Tanto wale)” e anche per la successiva hit, “Cercasi AAAmore”. Ci sarà spazio – e tempo – per un altro disco, “In testa” del 2010, prima che la magia svanisca, spedendo i dARI nel dimenticatoio.

Per la cronaca: per Wikipedia la band è ancora in attività, anche se non pubblica un nuovo album da cinque anni (l’ultimo, “Vado forte muoio giovane”, è uscito nel 2017, sette anni dopo il precedente). Nel 2016 Dario Pirovano ha firmato come autore una delle hit di Benji&Fede, “Amore Wi-Fi”, che ha conquistato il Disco d’oro per l’equivalente di 25 mila copie vendute. Nel 2020 le testate locali hanno raccontato la nuova vita del cantante, passato dai palchi della musica alle corsie, dove oggi lavora come infermiere.