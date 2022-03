Fabrizio De André, la storia e le foto del concerto alla Bussola

S'inaugura il 2 marzo a Milano una mostra dedicata a Fabrizio De André. Saranno in esposizione presso l'Archivio Fotografico Storico Ferraina 20 scatti inediti del suo primo concerto, la sua prima esibizione in pubblico nel locale "La Bussola" di Viareggio il 18 marzo del 1975. Le fotografie sono stampate col sistema artigianale dell'epoca: ai sali d'argento su carta pregiata baritata e come di abitudine l'archivio metterà a disposizione del pubblico delle stampe fotografiche da poter portare via con se. La mostra è visitabile fino al 31 marzo dal lunedì al sabato (11-13 / 17-20).

Vi raccontiamo quel primo concerto di Fabrizio De André con le parole del libro "Parola di Faber" di Laura Monferdini, edito da Arcana, che abbiamo recensito qui, e con alcune delle fotografie in mostra, che ci sono state gentilmente concesse dall'Archivio Ferraina.



15.3.1975 – Marina di Pietrasanta (Lucca) – La Bussola

SCALETTA

La canzone dell’amore perduto, Nancy, Via della Povertà, Le passanti, Oceano, Canzone per l’estate, Amico fragile, Il pescatore, La ballata del Miché, Il testamento di Tito, Via del Campo, La canzone di Marinella, Canzone del Maggio

Quella della Bussola fu una serata fuori da ogni schema previsto, vissuta nella più totale incertezza fino a poche decine di minuti prima dell’inizio del concerto. Fabrizio non ne voleva sapere di uscire sul palco per cantare e gli sforzi dei suoi collaboratori, dei musicisti, degli amici e dello stesso Bernardini.patron del locale, furono impari, ma alla fine si convinse e ruppe il ghiaccio.

Dopo la sospirata comparsa di Fabrizio, che avrebbe decretato la fine dell’assedio pomeridiano in albergo e poi in camerino da parte di tutto il suo entourage, il concerto ha inizio sulle note de "La canzone dell’amore perduto", un classico del suo repertorio; l’atmosfera, resa rovente anche per via delle aspettative del pubblico, lascia spazio all’esecuzione perfetta dei primi brani del concerto e De André, che fino a quel momento aveva lasciato tutti con il fiato sospeso, scatena gli applausi dei presenti in sala, la platea lo acclama a gran voce e il concerto entra nel vivo.

Alle prime note di "Nancy", qualcuno gli grida: “Bravo Fabrizio!”. La voce è ferma, la serata si accende e in sala l’attenzione si rivela crescente, un successo inaspettato quanto auspicato e il cantautore appare finalmente a suo agio dopo le ore d’incertezza precedenti l’esibizione.

Con "Via della Povertà", la melodia cede il passo alla storia ed ecco la libertà di parola di Fabrizio, che inaspettatamente cambia un’intera strofa del brano proprio per l’occasione, che rimarrà unica nel suo genere, mettendo in mezzo Sergio Bernardini, l’uomo che lo ha fortemente voluto lì, in quella location alla moda e tanto discussa: “Bernardini sembra così facile, ogni volta che sorride ti cattura, ricorda proprio Bette Davis con le mani appoggiate alla cintura. Arriva un De André trafelato e gli grida ‘il mio amore sei tu’ ma qualcuno gli chiede di andar via e di non presentarsi più. E l’unico suono che rimane quando l’orchestrina se ne va, è Bernardini che spazza La Bussola in Via della Povertà”.

A conclusione, tra gli applausi e l’ilarità suscitata nei presenti, all’ironia dell’artista e al grido di “Bravo!” di un fan, ripetuto con enfasi crescente, Faber risponde goliardicamente con un: “È pagato!”, un’affermazione che ritroveremo ribadita a gran voce molti anni dopo da un altro palco, quello di un teatro di Genova.

Qualcuno in sala replica con marcato accento toscano: “È venduto Fabrizio!”, diretto sicuramente a chi lo aveva lodato così sperticatamente ma che rimanda a un altro episodio di cui abbiamo testimonianza, quando una giovane spettatrice, nel corso di una serata a Cremona, aveva gridato proprio a De André un inaspettato “Venduto!”, un’aperta contestazione da parte di chi riteneva inopportune certe esibizioni del cantautore genovese, un fuori programma al quale Faber, aveva prontamente risposto con “Se io sono venduto, tu mi hai comprato!”.

La polemica della serata lombarda era sicuramente dovuta all’alto costo dei biglietti, che in quel tour arrivò anche a cinquemila lire come alla Bussola e in altri locali dell’epoca come le discoteche alla moda di molte regioni italiane, dove le gestioni stabilivano i prezzi; abbiamo motivo di credere che quella sera invece non ci fosse stata alcuna querelle perché il pubblico era davvero rappresentato da tutte le classi sociali, anche da quelle che con non poco sacrificio si erano concesse l’acquisto dei tagliandi di ingresso allo spettacolo.



Fabrizio, seduto sul palco, avvolto dal fumo delle molte sigarette consumate per l’occasione che oscuravano parzialmente la sua vista agli spettatori, si affretta a scusarsi per quell’inaspettato effetto speciale: “Un ritmo vertiginoso di fumo, scusatemi, abbiate pazienza” e lo fa come sempre con quella classe e quella delicatezza che gli erano proprie.

Si arriva poi a "Le passanti", una magistrale traduzione da Georges Brassens, e ancora a "Oceano", una canzone dedicata alle mille domande senza risposta del figlio Cristiano, presente in quella e in molte altre serate; un brano inserito in "VOL.

8", l’album da poco pubblicato, frutto della collaborazione tra il cantautore genovese e il giovane collega romano Francesco De Gregori.

L’introduzione del gruppo che lo accompagna è d’obbligo: “E adesso la presentazione della band prima della fine, non vorrei dimenticarmi di presentarvi i miei collaboratori, cioè le persone con le quali io sto suonando, che sono il secondo, il terzo, il quarto, il quinto delle persone che formano il nostro gruppo; alla mia sinistra Giorgio D’Adamo al contrabbasso, Gianni Belleno alla batteria, Ricky Belloni alla chitarra, quella ‘vera’, e Giorgio Usai alle tastiere! Una persona gentile poco fa vi ha annunciato che questa più che altro sarebbe stata una prova generale. Permettetemi, di fronte a voi e mi sembra di essere di fronte a un pubblico piuttosto amico, di provare anche dei pezzi che non sono famosi come: 'Il gorilla', 'La ballata del Miché', 'Il pescatore'”. Il primo dei tre brani citati non verrà però eseguito quella sera.

E si giunge a "Canzone per l’estate" e a “Quel letto in cui tua moglie non ci ha mai saputo fare” a sostituire i versi originali: “Con quel letto in cui tua moglie non ti ha mai saputo dare”, che scatenano di nuovo gli applausi.

Un’altra breve introduzione al brano successivo: “Adesso finalmente una un po’ più vecchia, che risale circa al 1963, e che si chiama 'Amico fragile'”, e in sala cala il silenzio; il pubblico sembra concentrato sulle parole di Fabrizio, che racconta di sé, e definisce il pezzo assolutamente autobiografico.



L’entusiasmo dei fan si manifesta fin dalle prime note de "Il pescatore" preceduto da un’accorata esternazione di Faber: “Non ce la farò mai!”, quasi a infondersi coraggio per proseguire: “Io ho scritto circa duecento pezzi, se avessimo dovuto montarli tutti quanti… ci ho messo quasi due anni avete capito? E invece ne abbiamo montati dodici o tredici e comunque adesso facciamo invece una canzone più moderna, forse l’avrete sentita per radio”, e nel refrain ecco il famoso fischio intonato dai musicisti, che lascia il posto sul finale al coro ormai universalmente noto e cantato a gran voce da tutti, pubblico incluso.

Ma è ancora Fabrizio a parlare: “Io penso che voi possiate gradire un’altra canzone, né nuova né vecchia, però forse ve la ricordate”, e si prosegue con "La ballata del Miché".

“Io, cioè dovrei dire noi, direi che quasi quasi facciamo un altro pezzo, che probabilmente forse qualcuno ricorda, faceva parte di un’antologia, un brano estraibile”, e attacca "Il testamento di Tito", interrotto a metà esecuzione dagli applausi, una performance intensa anche musicalmente: l’Hammond di Usai in evidenza e il ritmo incalzante della batteria di Belleno, le parole di Fabrizio, di una sacralità sconcertante, perfette nell’intonazione di ogni singola strofa. I cori dei musicisti, in assoluto stile anni Settanta, accompagnano l’esecuzione del brano e gli applausi si levano dalla platea.

E poi ecco quella "Via del Campo", accennata in sottofondo con semplici accordi di chitarra prima dell’inizio vero e proprio, che risveglia emozioni sopite, ed è la prima volta che si distinguono nitidamente le voci del pubblico che canta insieme a De André.

“Cioè, voglio dire che c’è un grosso problema, il fatto che io fino a oggi non ho mai preparato quelle canzoni da cantare in pubblico, quindi non me le ero neanche studiate a memoria, mi è toccato scrivere e poi registrarle in sala di registrazione, quindi può darsi benissimo che in qualche modo mi sia dimenticato le parole”.

Alcuni spettatori chiedono a gran voce "Marinella", che arriva puntuale, senza farsi attendere, ma la versione della Bussola è del tutto inaspettata con una variante eclatante sul finale che lascia i presenti senza parole e scatena gli applausi unitamente alle risate: “Prima fu una carezza e un bacino, poi si passò decisi sul pompino, e sotto la minaccia del rasoio fosti costretta al biascico e all’ingoio”, e dopo la variante assai licenziosa, come se nulla fosse, il tradizionale congedo dalla bella, annegata nel fiume e nella sua disperazione.

E dalla dolce protagonista di una storia dal tragico epilogo, il passaggio repentino a "Canzone del Maggio", che delle numerose versioni proposte nei concerti successivi è quella più fedele all’originale con il solo cambiamento sul finale: “Siete lo stesso coinvolti” anziché “Siete per sempre coinvolti”.

Due le date della Bussola, il 15 marzo del 1975 e il 10 agosto dello stesso anno con l’esecuzione completa di "STORIA DI UN IMPIEGATO".

Nel secondo concerto, prima di eseguire "Canzone del Maggio", nella versione per così dire “estiva”, regala un breve discorso e qualche variante in più nel testo: “Anche se avete detto non sta succedendo niente” invece che “E se vi siete detti non sta succedendo niente”, seguito da “Se avete preso per buone le balle della televisione” che sostituisce “Se avete preso per buone le verità della televisione”, e sul finale “Siete lo stesso coinvolti” anziché l’originale dell’album “Siete per sempre coinvolti”.

Ormai il dado è tratto: il debutto in pubblico di Fabrizio lo ha consacrato ai suoi fan e consegnato alla storia.

