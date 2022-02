Liam Gallagher esegue dal vivo il suo nuovo singolo al 'Tonight Show'

Lo scorso 25 febbraio Liam Gallagher è stato ospite al "The Tonight Show with Jimmy Fallon" per presentare il suo nuovo album, “C'mon you know”, in uscita il prossimo 27 maggio.

Durante la sua partecipazione al noto talk show statunitense, l’ex Oasis ha proposto un’esecuzione dal vivo del suo nuovo singolo “Everything's electric” con il supporto della sua band. Il brano, pubblicato lo scorso 4 febbraio e presentato live per la prima volta dal musicista britannico a margine della cerimonia di premiazione dei Brits Awards 2022, è stato scritto dal minore dei Gallagher insieme a Dave Grohl.

Nel frattempo, in una recente intervista rilasciata all’NME per presentare la commedia horror “Studio 666” con protagonisti i Foo Fighters, Dave Grohl ha parlato anche del singolo di Liam Gallagher, prodotto da Greg Kurstin, e ha descritto l’ex Oasis come “una delle ultime rockstar rimaste”.

"Purtroppo non abbiamo lavorato sulla canzone di persona, ma di solito adoro stare nella stessa stanza con Liam", ha detto Grohl: “Con lui, è come mettere un fottuto quarto di dollaro in un juke box e alzare il volume. È fantastico, cazzo. Ovviamente, è un cantante straordinario ed è una fottuta rock star. È una delle ultime rockstar rimaste”.

Nel raccontare come sono nati il brano "Everything's electric” e la collaborazione con l’ex voce della band di “Wonderwall”, il prossimo 6 luglio in concerto al Lucca Summer Festival, il già batterista dei Nirvana ha narrato: “Liam stava facendo una canzone ['Everything's electric'] con il produttore Greg Kurstin e avevano bisogno di un ritmo che penso venisse descritto come qualcosa in stile 'Sabotage' [dei Beastie Boys] e l’ho fatto io, cazzo. E il singolo si è rivelato fantastico. Adoro quella canzone”.