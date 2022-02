Deep Purple, Ian Paice ricorda Gary Brooker: “Uno dei giganti della musica rock inglese”

Per ricordare e rendere omaggio a Gary Brooker, fondatore e leader dei Procol Harum, scomparso lo scorso 19 febbraio, Ian Paice dei Deep Purple ha pubblicato sul proprio canale ufficiale YouTube un videomessaggio di cinque minuti in cui ha ricordato il compianto musicista della storica band britannica di "A whiter shade of pale” come “uno dei giganti della musica rock inglese”.

“Qualche giorno fa abbiamo perso uno dei giganti della musica rock inglese, un mio caro amico, Gary Brooker”, ha detto il batterista della formazione di “Smoke on the water” nella clip, riportata più avanti. Ha aggiunto:

“La sua era una voce assolutamente unica, totalmente riconoscibile non appena la si sentiva. Aveva uno stile musicale diverso, meraviglioso, che ha creato con il contributo della sua band, i Procol Harum, molto tempo fa. Ma quando si ascoltano quei dischi oggi, suonano ancora meravigliosamente perfetti e diversi”.

Nel ricordare e onorare Gary Brooker, ripercorrendo la loro lunga amicizia che li ha più volte portati a collaborare insieme, Ian Paice ha successivamente raccontato:

"Ho avuto il grande piacere di essere sul palco con Gary poco prima dell’arrivo della pandemia nel 2020. Aveva organizzato un grande evento di beneficenza alla O2 Arena di Londra - tutto esaurito, con circa sedicimila persone tra il pubblico. Perché doveva essere altrimenti? Ha invitato alcuni dei suoi migliori amici a partecipare: Eric Clapton, Tom Jones, Van Morrison, Bonnie Tyler, Paul Young, e così via. Io ho avuto il privilegio di suonare nella house band accompagnando tutti questi grandi artisti. Grazie a quell’evento, ha raccolto oltre un milione di sterline per il Royal Marsden Hospital”. Ha poi concluso dicendo:

“E ora se n'è andato. E a parte ascoltando i dischi, non potrò mai più salutarlo; non sentirò mai più quella meravigliosa voce dal vivo. Ed è davvero qualcosa che mancherà”.

Con i Deep Purple Ian Paice ha dato alle stampe lo scorso 26 novembre il progetto “Turning to crime”, primo album della formazione britannica composto da brani scritti e precedentemente incisi da altri artisti. La band sarà in concerto in Italia per due date il prossimo luglio e un show in programma al Forum di Assago, Milano, a ottobre: il gruppo recupererà gli spettacoli precedentemente rinviati a causa della pandemia da Covid-19.