Mark Lanegan, Kurt Cobain e “Where did you sleep last night”

Il brano da molti ricordato soprattutto nella versione proposta dai Nirvana per il loro “Mtv Unplugged”, “Where did you sleep last night”, arrivò alle orecchie di Kurt Cobain e diventò poi la cover ancora oggi tra le chicche della band di “Nevermind” grazie alla sua amicizia con Mark Lanegan. Fu infatti insieme a questo, figura di spicco della scena grunge di Seattle di cui in questi giorni si è pianta la scomparsa, avvenuta lo scorso 22 febbraio, nonchè grande amico di Cobain, che il leader dei Nirvana scoprì e inizialmente incise una reintepretazione della canzone.

I due artisti incisero insime una versione del brano tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio dei Novanta, poi confluita nel primo disco solista di Lanegan, “The winding sheet” del 1990.

"Where did you sleep last night?"

Conosciuto anche con i titoli "In the pines", "My girl", “Black girl", "Where did you sleep last night?" è un brano della tradizione folk americana risalente alla fine dell’Ottocento, portato all’attenzione di un pubblico sempre più ampio dalla leggenda del bluegrass Bill Monroe e dal musicista blues Lead Belly, che entrambi hanno registrato diverse versioni della canzone tra gli anni Quaranta e Cinquanta.

La versione di “The winding sheet”

La versione di “Where did you sleep last night” ascoltata e scelta da Mark Lanegan, con la complicità di Kurt Cobain, per realizzare una cover era quella incisa da Lead Belly a New York City nel febbraio del 1944 per la Musicraft Records. A margine di un’intervista rilasciata a Eric Weisbard per il New York Times nel 1994 (disponibile online a questo indirizzo), Lanegan raccontò che suo padre possedeva una copia dell’originale 78 rpm di “Where did you sleep last night” che consegnò al musicista quando era bambino. “Mio padre era un insegnante e una volta ha trovato nella soffitta di una vecchia scuola una scatola di dischi blues”, narrò il musicista.

Come spiegato dal già leader degli Screaming Trees nel suo libro di memorie “Sing backwards and weep”, recentemente ripreso dall’edizione statunitense di “Rolling Stone”, i due artisti incisero la propria reintepretazione del brano poco dopo la fine del tour dei Nirvana a supporto del loro primo album, “Bleach” del 1989. Durante il periodo trascorso insieme ad Olympia, Washington, ascoltando vecchi dischi blues, Lanegan e Cobain parlarono dell’idea di realizzare un disco con brani di Lead Belly o altri artisti blues. "Un pomeriggio a casa sua, abbiamo iniziato a parlare di fare un disco. ’Dovremmo fare un disco di questa roba', suggerì uno di noi. E poi l’altro: ‘Dovremmo fare un disco con tutte cover di Lead Belly'", scrisse nel suo volume pubblicato ad aprile 2020 Mark Lanegan, che debuttò nella prima metà degli anni Ottanta come leader degli Screaming Trees prima di pubblicare nel 1990 il suo primo album solista nato proprio grazie al progetto di collaborazione con il leader dei Nirvana.

Parlando di come il disco di cover blues non vide mai la luce, fatta eccezione per la cover di “Where did you sleep last night” inclusa poi nel suo “The winding sheet”, realizzata insieme a Cobain come seconda voce e chitarrista, oltre a Krist Novoselic al basso e Mark Pickerel degli Screaming Trees alla batteria, Lanegan aggiunse: “Né Kurt né io eravamo davvero disposti a prendere le redini del progetto.

Nonostante fossi il membro meno abile dal punto di vista musicale degli Screaming Trees, all'inizio mi era diventato ovvio che dovevo essere il leader predefinito della band, semplicemente grazie alla forza della mia personalità. Ero abituato a dirigere le sessioni di registrazione degli Screaming Trees. Ma non potevo sopportare di farlo in quella situazione, ero troppo intimorito dal genio di Kurt”.

La versione dei Nirvana

Kurt Cobain iniziò a proporre la cover di “Where did you sleep last night” dal vivo con i Nirvana già a partire da settembre 1989, secondo gli archivi di setlist.

fm. Il brano, più volte suonato live dalla band durante i suoi concerti, venne incluso nella scaletta dello show registrato presso i Sony Studios a New York il 18 novembre 1993 e poi testimoniato dal disco “MTV Unplugged in New York” di Cobain e soci, originariamente pubblicato l’1 novembre 1994. A proposito dell’esecuzione di “Where did you sleep last night” dei Nirvana durante il loro spettacolo per la celebre serie unplugged di MTV, Mark Lanegan in un’intervista concessa nel 1996 all’edizione statunitense di “Rolling Stone” raccontò di essere rimasto sbalordito dalla cover del gruppo."La sua versione di quella canzone è la versione definitiva - spazza via la mia", disse Lanegan: “Una delle cose più belle dell'uscire con Kurt era lo stare semplicemente seduti nel suo capanno e sentirlo suonare la chitarra acustica e cantare. Per me suonava come immaginavo sarebbe stato essere nella stessa stanza con Skip James o Lightnin' Hopkins. Era profondo e reale, mi faceva venire i brividi”.