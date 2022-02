Gianni Morandi canta in piazza a Bologna “C’era un ragazzo…” per l’Ucraina

A seguito dell’attacco delle forze armate russe all’Ucraina, invasa nella mattina del 24 febbraio dopo l’annuncio di Vladimir Putin di un'operazione militare nel Donbass, ieri - 25 febbraio - a Bologna si è tenuta una fiaccolata a cui, come riportato dall’edizione locale di “La Repubblica”, hanno partecipato circa diecimila persone che hanno manifestato per la pace nello Stato ucraino. Tra coloro che si sono ritrovati in piazza Maggiore per chiedere lo stop immediato all'invasione dell’Ucraina, c’era anche Gianni Morandi. Come testimoniato da una serie di video diffusi in rete, il cantante di Monghidoro a sorpresa, preannunciato dal cardinale Zuppi e alla presenza del sindaco Matteo Lepore, è salito sul palco allestito nella piazza bolognese per suonare e cantare il suo brano “C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”.

“Per me quello là è un pazzo, non so come mai ha fatto una cosa del genere”, ha detto Morandi riferendosi al presidente russo Vladimir Putin prima di imbracciare la chitarra e intonare con tutta la piazza la sua canzone, scritta da Franco Migliacci con musica di Mauro Lusini e originariamente incisa dal cantante nel 1966 come brano di protesta contro la guerra del Vietnam. Ha aggiunto: “Non avrei mai immaginato che sarebbe arrivata una notizia come quella arrivata l’altra mattina: la guerra”.