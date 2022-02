Rick Wakeman: "Il migliore album degli Yes? "Close to the edge""

Il tasterista Rick Wakeman ha dichiarato che “Close to the Edge” (leggi qui la recensione) è stato il miglior album mai realizzato dagli Yes e ha rivelato di essere ancora sconcertato da ciò che la band ha raggiunto con quel disco.



“Close to the Edge” è stato pubblicato nel settembre del 1972, è il quinto album della band britannica ed è riconosciuto come uno dei capolavori della musica prog. In una intervista con il quotidiano statunitense The Mercury News, a Rick Wakeman è stato chiesto di citare quale fosse il più grande lavoro della band e lui, senza esitare nemmeno un secondo ha indicato “Close to the Edge”.

Parlando di quello storico disco ha detto: "Ha quasi 50 anni e tecnicamente non so come diavolo abbiamo fatto quell'album. Tecnicamente abbiamo fatto cose che in realtà non avremmo essere stati in grado di fare. Penso che sia stato l'ultimo album realizzato... in cui la tecnologia era molto indietro rispetto a ciò che i musicisti volevano fare. Sicuramente per noi. Quindi per me è un album molto, molto speciale. E penso sia stato fatto nel periodo in cui la band era al suo apice; tutti stavano suonando davvero bene”.In un altro momento dell'intervista, gli è stato chiesto del suo 'Even Grumpier Old Rock Star Tour' dello scorso anno e di come abbia unito il talento musicale alle capacità comiche, Wakeman ha risposto: "Adoro ridere, ho molti amici comici. Penso che musica e risate stiano benissimo insieme. Se ridi, non puoi essere arrabbiato, e questa è la cosa bella della risata. La musica è la mia vita. Non riesco a immaginare la vita senza musica; quindi avere un mix delle due, in prevalenza la musica, ma anche le risate... non può andare meglio di così."Quando presentò il tour, la scorsa estate, disse: "In pratica sono io che racconto aneddoti sulla mia vita, alcuni dei quali veri, inframmezzati da brani musicali in cui sono stato coinvolto nel corso degli anni, comprese le mie cose, David Bowie, Cat Stevens, alcune cose dei Beatles. È solo un bel divertimento. Mi piace pensare che sia come stringere tutti nel mio salotto dopo avere mangiato, io sono semplicemente seduto al pianoforte a raccontare storie, questo è proprio quello che è".