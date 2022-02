L'esibizione preferita di Roger Waters al Live Aid non fu quella dei Queen

E' opinione comune e condivisibile che il Live Aid sia stato uno delle manifestazioni musicali più memorabili nell'intera storia del rock. Venne organizzato da Bob Geldof e Midge Ure per raccogliere fondi e aiutare le popolazioni afflitte dalla carestia in Etiopia. Il 13 luglio 1985 il concerto si sdoppiò riempiendo due stadi in ogni ordine di posto, quello di Wembley a Londra (Gran Bretagna) e il John Fitzgerald Kennedy di Filadelfia (Stati Uniti).



Oltre ai fisicamente presenti all'interno dei due stadi, la manifestazione venne seguita in tutto il mondo in televisione da circa 1,9 miliardi di persone.

L'elenco delle star del pop e del rock che risposero all'appello di Geldof e Ure e che si esibirono sui due palchi fu davvero imponente. Addirittura il frontman e batterista dei Genesis Phil Collins dopo essere salito a cantare sulle assi del palco di Wembley, nella sua Londra, prese un aereo e volò fino a Filadelfia, cambiando continente, per unirsi ai Led Zeppelin riunitisi eccezionalmente per l'occasione.

Aldilà delle preferenze personali, si ritiene che, tra tutte le performance che si sono susseguite in quella giornata, la più memorabile di tutte sia stata quella dei Queen. Quel pomeriggio allo stadio di Londra il cantante della band britannica Freddie Mercury si conquistò una posizione di primo piano nella storia della musica, almeno nella storia della musica dal vivo, sfoderando venti minuti praticamente perfetti. Tanto perfetti che in 'Bohemian Rhapsody', il film sulla band del 2018, il film musicale più visto di sempre, l'esibizione al Live Aid è il punto cruciale del film.

Tutti quindi ricordano la magia creata sul palco da Freddie Mercury e dai suoi Queen, ma Roger Waters la pensa così fino a un certo punto, in un'intervista rilasciata nel backstage dell'evento, parlando delle varie esibizioni disse che lui si era recato lì per vedere lo spettacolo degli Who che definì "dinosauri", affermando che la loro esibizione è stata "spettacolare" e "splendida".

Ecco le parole spese dall'ex membro dei Pink Floyd: “Sono venuto a vedere i dinosauri e sono stati meravigliosi, gli Who. Sono arrivato in tempo per vederli e ho pensato che fossero spettacolari, splendidi. Tutti hanno parlato dei Queen in cui mi sono imbattuto. Tutti hanno detto che hanno incantato. Questo tipo di gioco si presta a questo; i concerti negli stadi si prestano a questo genere di cose. Non è vero?".