Velvet Underground: il corpo di MacLise fu bruciato dai monaci a Katmandu

Da componente di una band rock che ha fatto la storia a fratello spirituale di una comunità buddista in India, che decise di bruciare il suo corpo seguendo un rituale sacro. È la parabola di Angus MacLise, famoso per essere stato uno dei membri fondatori dei Velvet Underground e il loro primo batterista.

Nel libro “Rock is dead” di Porzioni Epìsch e F. T. Sandman, casa editrice Il Castello, vengono raccontate con dovizia di particolari la vita e la misteriosa morte di alcuni fra gli artisti più talentuosi e trasgressivi della storia. Morti inspiegabili, violente, bizzarre oppure casuali. Fra i tanti nastri ravvolti in un libro unico per gli amanti della musica, c’è anche quello di Angus MacLise. Il musicista suonava i bonghi nel 1965 con la prima incarnazione della band. Nonostante sia stato a tutti gli effetti il primo batterista dei Velvet Underground, non registrò mai nulla ufficialmente con il gruppo, e viene spesso considerato come una sorta di figura mitica. Quando i Velvet Underground ebbero la loro prima opportunità di esibirsi dietro compenso nel novembre 1965, MacLise abbandonò immediatamente i suoi compagni d’avventura, convinto che la band si stesse svendendo al sistema. Da quel momento decise di viaggiare per il mondo, arrivando fino in India. L’estratto del libro, gentilmente concesso dall’autore e dalla casa editrice, racconta le origini del suo viaggio in India:

I coniugi MacLise abbandonano la California della stagione hippie per viaggiare. Prima in Canada, poi in Francia e in Grecia. Visitano il Nord Africa, dove Angus studia le percussioni tradizionali locali. Poi passano del tempo in India, e alla fine si trasferiscono in Nepal. Durante la permanenza, Angus ha il tempo di creare un suo alfabeto, che comincia a usare nelle poesie che scrive su carta di riso prodotta da lui medesimo. I due si immergono nello studio della magia tibetana, il Bon. Non si sa molto della loro permanenza a Katmandu, ma devono essersi integrati piuttosto bene con la popolazione locale. Durante un rituale magico i MacLise concepiscono il figlio Ossian, nome di un bardo delle leggende celtiche, il quale non solo viene accettato dalla comunità locale, ma addirittura riconosciuto come 16° avatar di un santone tibetano. Sembra la trama del film ‘Il piccolo Buddha’, invece è storia. Nonostante questo, la vita mistica in Nepal finisce male per Angus MacLise.

Poi la pubblicazione racconta la morte del musicista e il rito a cui è stato sottoposto quando è morto: