Concerti, Francesco De Gregori: posticipate le date nei club

Si comunica che a causa delle vigenti norme ministeriali, i concerti nei club italiani di Francesco De Gregori previsti nel mese di marzo, verranno riprogrammati nei mesi di aprile e maggio.

Questo il nuovo calendario:

20 APRILE 2022 al VOX CLUB di Nonantola (Mo) (recupero del concerto del 5 marzo, 16 aprile, 27 novembre 2020 e 18 marzo, 17 novembre 2021 e 13 marzo 2022)

23 aprile 2022 alla CASA DELLA MUSICA di NAPOLI (recupero del concerto del 21 marzo, 8 maggio, 4 dicembre 2020 e 27 marzo, 26 novembre 2021 e 5 marzo 2022)

28 aprile 2022 all’ATLANTICO LIVE di ROMA (recupero del concerto del 20 marzo, 9 maggio, 5 dicembre 2020 e 26 marzo e 27 novembre 2021 e 14 marzo 2022)

29 maggio 2022 all’ALCATRAZ di MILANO (recupero del concerto del 10 marzo, 6 maggio, 30 novembre 2020 e 23 marzo, 18 novembre 2021 e 16 marzo 2022)

I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date corrispondenti. Per tutte le informazioni sui biglietti consultare i siti www.friendsandpartners.it e Ticketone.

L'ultimo album di inediti pubblicato da Francesco De Gregori risale all'ottobre 2015 quando dette alle stampe il disco "De Gregori canta Bob Dylan - Amore e furto" (leggi qui la recensione), in cui il musicista romano ha riproposto tradotte in italiano alcune canzoni del cantautore statunitense.