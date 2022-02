Eurovision Song Contest 2022, è ufficiale: Russia esclusa

Il comitato organizzatore dell’Eurovision Song Contest ha annunciato per mezzo di una nota ufficiale l’esclusione della Russia dell’edizione 2022 del concorso canoro internazionale, in programma a Torino tra i prossimi 10 e 14 maggio: la decisione segna una brusca inversione di marcia rispetto a quanto comunicato appena ieri dei vertici del contest, che avevano respinto al mittente la richiesta da parte della delegazione ucraina di impedire la partecipazione al candidato di Mosca - che, a oggi, non era ancora stato individuato.