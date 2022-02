Slash vide la morte in faccia e pensò: 'Questo sarà il mio ultimo giorno sulla Terra'

Nel corso di una intervista concessa a Yahoo! il chitarrista dei Guns N'Roses Slash – che ha appena pubblicato l'album “4” (leggi qui la recensione) con Myles Kennedy & The Conspirators – ha rivelato che durante la realizzazione del video per "November Rain", classico della band californiana incluso nell'album del 1991 “Use your illusion I”, ha pensato seriamente che "probabilmente sarebbe morto".



Saul Hudson, questo il nome riportato all'anagrafe del 56enne musicista di natali britannici, ha ricordato, parlando della clip della lunga canzone (nove minuti) scritta dal frontman dei Guns N'Roses

Axl Rose: "Il video di “November Rain” nasce da un'idea di Axl e non so nemmeno esattamente di cosa tratta".



Slash ha spiegato che in uno dei momenti cruciali del video, su iniziativa del regista Andy Morahan, lui esce da una chiesa per involarsi in un lungo assolo di chitarra. "Ma Morahan non mi disse che mi avrebbero lanciato delle bombe da un elicottero! Quando uscii sul set per fare la mia parte, notai che questo elicottero andava avanti e indietro a velocità estremamente elevata e volava davvero molto basso".



Quell'elicottero volava talmente basso che Slash arrivò seriamente a temere per la propria incolumità. "Ho pensato, 'Beh, questo sarà il mio ultimo giorno sulla Terra'. Era il genere di cosa in cui sei semplicemente rassegnato al fatto che probabilmente morirai. A quel tempo non avevo molta paura della morte. Comunque, l'abbiamo girato e non avevo idea di come sarebbe venuto. Alla fine è sembrato piuttosto figo. Ma non sapevo che sarebbe stato memorabile come poi si è rivelato".



"November Rain", con la sua grossa produzione dai costi particolarmente elevati, è uno dei video di maggiore successo della storia. La clip, pubblicata il 18 febbraio 1992, ad oggi conta infatti oltre 1,8 miliardi di visualizzazioni su YouTube.