I Pinguini Tattici Nucleari annunciano il 'Dove eravamo rimasti tour'

Dopo le tribolazioni dovute al diffondersi della pandemia i Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato il 'Dove eravamo rimasti tour' con le date già previste nei palasport riprogrammate per i mesi di giugno e luglio e le nuove date all'aperto a luglio e agosto.

I biglietti già acquistati sono validi per le date corrispondenti del nuovo calendario. Quelli per le nuove date outdoor saranno in vendita a partire dalle ore 14.00 di lunedì 28 febbraio sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.

Calendario concerti nei palazzetti:

14 giugno 2022 - Conegliano (TV) @ Zoppas Arena (recupero data 19/02/2022)

16 giugno 2022 - Padova @ Kioene Arena (recupero data 12/03/2022)

17 giugno 2022 - Montichiari (BS) @ PalaGeorge (recupero data 11/03/2022)

19 giugno 2022 - Firenze @ Nelson Mandela Forum (recupero data 14/03/2022)

20 giugno 2022 - Firenze @ Nelson Mandela Forum (recupero data 15/03/2022)

22 giugno 2022 - Roma @ Palazzo Dello Sport (recupero data 08/03/2022)

23 giugno 2022 - Roma @ Palazzo Dello Sport (recupero data 09/03/2022)

25 giugno 2022 - Eboli (SA) @ Palasele (recupero data 05/03/2022)

27 giugno 2022 - Torino @ Pala Alpitour (recupero data 26/02/2022)

30 giugno 2022 - Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena (recupero data 28/02/2022)

2 luglio 2022 - Ancona @ PalaPrometeo (recupero data 03/03/2022)

4 luglio 2022 - Assago (MI) @ Mediolanum Forum (recupero data 21/02/2022)

6 luglio 2022 - Assago (MI) @ Mediolanum Forum (recupero data 23/02/2022)

7 luglio 2022 - Assago (MI) @ Mediolanum Forum (recupero data 24/02/2022)

Calendario nuovi live estivi:

9 luglio 2022 | Parma @ Parma Cittàdella musica c/o Parco Ducale

10 luglio 2022 | Alba (CN) @ Collisioni Festival c/o Piazza Medford

14 luglio 2022 | Cosenza @ Rendano Arena c/o Piazza XV Marzo

16 luglio 2022 | Catania @ Wave Summer Music c/o Villa Bellini

22 luglio 2022 | Bergamo @ Bergamo Summer Music c/o Arena Estiva Fiera

24 luglio 2022 | Servigliano (FM) @ NoSound Fest c/o Parco della Pace

26 luglio 2022 | Genova @ Balena Festival c/o Arena del Mare

29 luglio 2022 | Francavilla Al Mare (CH) @ Shock Wave Festival - Lungomare Tosti

31 luglio 2022 | Matera (MT) @ Sonic Park Matera c/o Cava del Sole

8 agosto 2022 | Verona @ Arena di Verona

13 agosto 2022 | Cattolica (RN) @ Arena Regina