Ecco la canzone scritta da Billie Eilish e Finneas per il nuovo film Pixar

'Turning Red' (in italiano solo 'Red') è il titolo del nuovo film di Disney e Pixar disponibile su Disney+ a partire dall'11 marzo. Nel lungometraggio è presente una boy band immaginaria chiamata 4*Town, i cui membri includono Finneas O'Connell. Oltre ad essere un membro del gruppo, Finneas ha prodotto la nuova canzone dei 4*Town "Nobody Like U", scritta insieme alla sorella Billie Eilish.

La colonna sonora del film è di Ludwig Göransson, che è anche accreditato come arrangiatore di "Nobody Like U". Oltre a "Nobody Like U", l'album include altre due canzoni scritte da Finneas e Billie: "1 True Love" e "U Know What's Up". Nei 4*Town, Finneas dà la voce a Jesse. I suoi compagni di band sono: Robaire (doppiato da Jordan Fisher), Aaron T. (doppiato da Topher Ngo), Tae Young (doppiato da Grayson Villanueva) e Aaron Z. (doppiato da Josh Levi).

Billie Eilish e il fratello Finneas sono attualmente in tour negli Stati Uniti a supporto del secondo album di Billie Eilish “Happier Than Ever” ( leggi qui la recensione ), pubblicato nell'estate del 2021.