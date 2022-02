L'Iguana del rock torna in concerto in Italia. Impegnato quest'estate con un nuovo tour europeo, Iggy Pop arriverà in concerto nel nostro Paese il prossimo 5 luglio per un unico appuntamento. In tutti i sensi: non sarà un concerto classico à la Iggy Pop, ma uno show che vedrà il frontman degli Stooges condividere il palco con i diciotto elementi della storica Orchestra da Camera di Mantova, rileggendo i suoi successi in chiave orchestrale.

I biglietti per il concerto di Iggy Pop, che manca dall'Italia dal 2017 (quando si esibì in Piazza della Prefettura a Bari in occasione del Medimex), saranno disponibili a partire dalle ore 11 di lunedì 28 febbraio sui circuiti ufficiali.

Iggy Pop, che la scorsa estate ha inciso un duetto con i Maneskin sulle note della loro "I wanna be your slave", è discograficamente fermo da tre anni: l'ultimo lavoro del rocker, oggi 74enne, rimane "Free", uscito nel 2019.