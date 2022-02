Pete Doherty da forfait prima del concerto: "Ha un'infezione respiratoria"

Paura per Pete Doherty, dopo che il frontman dei Libertines ha dato forfait, ieri sera, prima di un concerto della band a Bristol, non presentandosi sul palco.

I motivi della mancata esibizione del cantautore hanno a che fare, hanno spiegato i compagni di band, con "un'infezione respiratoria" che ha costretto Doherty a restare a riposo.

Doherty è stato visitato da un medico poco prima dell'inizio dello show, dopo aver sviluppato sintomi come febbre alta e mancanza di fiato: è stato anzitutto sottoposto a un test per il Covid-19, risultato però negativo. Gli è stata invece diagnosticata un'infezione respiratoria che ha richiesto cure immediate.

Non è dato sapere al momento se Pete Doherty potrà tornare sul palco in occasione dei due concerti dei Libertines in programma questa settimana a Londra all'O2 Forum Kentish Town: "Vi aggiorneremo sulle sue condizioni di salute", scrive la band sui social.

Il 42enne cantautore britannico, eroe dell'indie rock degli Anni Duemila, dopo essere stato arrestato due volte in meno di 48 ore a Parigi nel 2019 e condannato, con sospensione della pena a tre mesi di reclusione con due anni di libertà condizionale, è riapparso un anno fa, paparazzato a Étreat, piccolo comune francese, in compagnia della fidanzata Katia De Vidas, sua compagna di band nei Puta Madres (la band fondata dal cantante nel 2016).

La forma fisica, negli scatti che fecero il giro del mondo, non era certo delle migliori: Doherty era visibilmente ingrassato e nel look anche un po' trasandato (i paparazzi lo avevano pizzicato per strada in t-shirt, pantaloni e ciabatte). Intervistato dal tabloid britannico "The Sun" il rocker aveva fatto sapere di sentirsi più in forma che mai, dopo gli eccessi degli ultimi anni: "Eroina e alcol? Meglio l'acqua e il formaggio". .