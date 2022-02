Cosa ci dice la classifica degli artisti che hanno venduto di più nel 2021?

I BTS sono gli artisti di maggiore successo a livello globale nel 2021, quelli che hanno venduto più copie tra fisico e digitale negli ultimi dodici mesi. Ad annunciarlo, consegnando al sestetto il Global Recording Artist of the Year Award, è stata IFPI, l’organizzazione che rappresenta gli interessi dell’industria in tutto il mondo, svelando la top 10 dei cantanti e delle band per vendite nella scorsa annata discografica. La notizia non ha sorpreso nessuno. Primo perché la boy band sudcoreana, volto del K-Pop (il pop made in Seul, che in questi anni ha conquistato le classifiche mondiali), aveva già trionfato l’anno scorso. Secondo perché in questi mesi il fenomeno BTS non ha accennato a sgonfiarsi neppure un po’. Tutt’altro: ha continuato ad espandersi, come confermano notizie come quella secondo la quale la società dietro al successo del gruppo, la HYBE (prima chiamata Big Hit Entertainment, che ha acquisito pure la Ithaca Holdings di Scooter Braun, potente manager di Justin Bieber e Ariana Grande, tra gli altri), ha guadagnato nel corso del 2021 la bellezza di oltre un miliardo di dollari, la metà dei quali derivanti dalle vendite di dischi (quelli dei BTS avrebbero venduto da soli oltre 7 milioni di copie). A nulla è bastata la controffensiva di Taylor Swift, peraltro unica donna nella classifica dei dieci musicisti più pagati a livello mondiale nel 2021: nonostante operazioni come “Red (Taylor’s version)” e “Fearless (Taylor’s version)”, che hanno visto la popstar reincidere i suoi vecchi dischi per tornare in possesso del proprio catalogo, infrangendo record su record sulle piattaforme di streaming, la voce di “Shake it off” si è dovuta accontentare della medaglia d’argento. Terza Adele, che a distanza di cinque anni torna nella classifica di IFPI conquistando grazie al suo comeback con l’album “30” la medaglia di bronzo. A seguire Drake, Ed Sheeran, The Weeknd, Billie Eilish, Justin Bieber, i Seventeen e Olivia Rodrigo.