Utopia acquisisce Absolute Label Service

Prosegue con regolarità la campagna di shopping della fintech britannica con sede a Zug, in Svizzera: Utopia Music ha annunciato oggi l’acquisizione di Absolute Label Service, piattaforma di servizi per artisti ed etichette con base in Gran Bretagna che controlla anche la società di gestione di diritti connessi Absolute Rights Management, anch’essa inclusa nell’accordo. Nell’organico post-acquisizione i co-proprietari di Absolute, Henry Semmence e Simon Wills, riferiranno direttamente al coo di Utopia Roberto Neri, e opereranno nell’ambito della divisione riservata ai servizi della fintech, che integrerà il nuovo acquisto in Proper Music Group, altra società di servizi controllata da Utopia a partire dalla seconda metà del mese scorso .