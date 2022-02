Il primo brano dei Metallica (che torna su vinile nella versione con Dave Mustaine)

È la fine del 1981 e un giovane batterista danese, trasferitosi in California l’anno prima inizialmente per seguire le orme del padre tennista, decide di concretizzare la sua passione per la musica, nata in lui quando aveva solo nove anni grazie a un concerto dei Deep Purple.

Il giovane aspirante musicista si chiama Lars Ulrich e per dare una spinta al suo sogno musicale pubblica un annuncio sulla fanzine “Recycler” che recita: “Batterista cerca altri musicisti metal per suonare pezzi di Tygers Of Pan Tang, Diamond Head e Iron Maiden”. Tra coloro che rispondono all’annuncio c’è il cantante e chitarrista James Hetfield e ben presto, intorno a lui e Lars, prende corpo il primo nucleo dei .Metallica con l’ingresso di Dave Mustaine alla chitarra e di Ron McGovney al basso.

All’inizio del 1982, pochi mesi dopo la fondazione ufficiale della band, che viene datata il 28 ottobre 1981, il neonato gruppo registra la sua prima canzone originale. Il primo brano realizzato dai Metallica è "Hit the lights”, inciso per il primo volume della compilation “Metal Massacre” della Metal Blade Records, il cui fondatore Brian Slagel aveva accettato di inserire un pezzo della band in una raccolta dell’etichetta. La prima versione di "Hit the lights”, registrata con James Hetfield alla voce, alla chitarra ritmica e al basso e Lars Ulrich alla batteria, conta di un assolo chitarristico di Lloyd Grant.

"Quando stavo mettendo insieme la compilation, Lars mi ha chiamato", ha ricordato Slagel in una nota: “Stava suonando con James e un paio di altri ragazzi nel loro garage cover dei Diamond Head e cose così.

E Lars mi ha chiesto: ‘Se metto insieme una band e ti do una canzone originale, la includi nel disco?”. L’assistente alla produzione della compilation, John Kornarens, ha aggiunto: "Il giorno del mastering, Brian e io avevamo tutte le canzoni pronte, tranne quella della nuova band di Lars chiamata Metallica. La sessione doveva iniziare alle 3 in punto e ce ne stavamo lì in piedi su un marciapiede di Hollywood in attesa che Lars si presentasse con il materiale della sua nuova band, e pochi istanti dopo è finalmente arrivato e ha tirato fuori una cassetta dalla tasca posteriore”.

Alla prima edizione di “Metal Massacre Vol. 1”, pubblicata il 14 giugno 1982 e che riportava erroneamente il nome della formazione come “Mettalica”, fece ben presto seguito una seconda stampa. In questa venne inclusa una nuova versione di "Hit the lights”, questa volta realizzata con Ron McGovney al basso e caratterizzata da un assolo di chitarra registrato dal primo chitarrista solista dei Metallica, Dave Mustaine - che in seguito avrebbe lasciato la band, venendo cosi sostituito da Kirk Hammett, prima di formare i Megadeth.

In occasione del quarantesimo anniversario della fondazione della Metal Blade Records, è stata annunciata l’uscita della ristampa in vinile - per la prima volta dal 1984 - del primo volume di “Metal Massacre”. La riedizione della compilation includerà i brani originali della prima pubblicazione, inclusi "Tell the world" dei Ratt e "Cold day in hell" degli Steeler - quest’ultima omessa nelle ristampe. La versione di "Hit the lights” inclusa nella nuova edizione di “Metal Massacre Vol. 1”, però, proviene dalla seconda stampa della raccolta, con l’assolo di chitarra di Mustaine.

Il primo volume di “Metal Massacre” tornerà nei negozi dal prossimo 22 aprile e sarà disponibile sotto forma di edizione limitata in vinile rosso rubino da 5.000 copie sul sito web di Metal Blade. Sarà inoltre pubblicata un’altra versione in vinile trasparente da 2.000 copie disponibili esclusivamente sul sito ufficiale dei Metallica.

Ecco la tracklist della ristampa del 2022 di “Metal Massacre Vol. 1”:

Side One:

01. STEELER – “Cold Day In Hell”

02. BITCH – “Live For The Whip”

03. MALICE – “Captive Of Light”

04. RATT – “Tell The World”

05. AVATAR – “Octave”

Side Two:

01. BLACK ‘N BLUE – “Chains Around Heaven”

02. CIRITH UNGOL – “Death Of The Sun”

03. DEMON FLIGHT – “Dead Of The Night”

04. PANDEMONIUM – “Fighting Backwards”

05. MALICE – “Kick You Down”

06. METALLICA – “Hit The Lights”