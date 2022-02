Francesco Bianconi annuncia un tour nei teatri a maggio: ‘Ci saranno inediti e sorprese’

Attraverso un messaggio condiviso sui propri canali social Francesco Bianconi ha annunciato un tour nei teatri italiani in programma a maggio. La tournée, che vedrà il leader dei Baustelle tornare al suo primo amore, il live, partirà il prossimo 13 maggio in occasione del concerto al Teatro dell’Aquila di Fermo, per poi fare tappa al Teatro Puccini di Firenze il 20 maggio e il giorno successivo all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Il tour proseguirà poi il 24 maggio a Udine con una data al Teatro Giovanni da Udine, il 25 al Teatro Grande di Brescia e il 26 all’Auditorium Melotti di Rovereto.

“Questo manifesto che il magnifico Nicola Mari ha disegnato per me prova che si torna a suonare”, ha scritto su Instagram Francesco Bianconi condividendo la locandina del tour: “Oh sì, finalmente: ci sarà un piccolo tour nei teatri a Maggio. Ci saranno inediti e sorprese. Elettricità, percussione, tensione, massa sonica. E distensione, intimità, e silenzio anche”. Ha poi aggiunto:

“Ogni sera sarà diversa, ma ogni sera sarà un piacere spezzarvi il cuore. Perché solo questo, in fondo, è ciò che conta. A presto”.

L’artista toscano sul palco sarà accompagnato da “La Sua Stupefacente Band”, formata da Angelo Trabace al pianoforte, Zevi Bordovach all’harmonium, Minimoog e Mellotron, Alessandro Trabace al violino, Sebastiano de Gennaro alle percussioni e al vibrafono, Stefano Pilia alla chitarra e Enrico Gabrielli a sassofoni, clarinetto, flauto e sintetizzatori. Come spiegato in un comunicato stampa da Bianconi, sono i musicisti con i quali l’affiatamento è tale da potergli consentire “il divertimento della rilettura. L’atmosfera minimale dei miei due album sarà contaminata e aperta a sconvolgimenti e riarrangiamenti”.

Il nuovo tour, di cui per ora sono state comunicate solo le prime date e i cui biglietti sono disponibili sul sito del leader dei Baustelle, arriva a quasi due anni dalla pubblicazione del primo album solista di Francesco Bianconi, “Forever”, e dall’uscita, a gennaio 2022, di “Accade", disco con il quale ha reso omaggio a grandi cantautori e interpreti della canzone italiana.