La Russia potrà partecipare all’Eurovision nonostante l’attacco all’Ucraina

A seguito dell’attacco delle forze armate russe all’Ucraina, invasa nella mattina del 24 febbraio dopo l’annuncio di Vladimir Putin di un'operazione militare nel Donbass, l’emittente televisiva statale ucraina Suspilne (UA:PBC) ha chiesto all’European Broadcasting Union l’esclusione della Russia tanto dall’Eurovision Song Contest 2022 quanto dall’EBU lanciando la campagna #EurovisionWithoutRussia e con una lettera ufficiale indirizzata a Delphine Ernotte, Presidente di France Télevisions e dell’EBU. L’European Broadcasting Union, però, non ha accolto la richiesta dell’Ucraina, rappresentata al contest dai Kalush Orchestra dopo il ritiro di Alina Pash, e la Russia potrà partecipare alla sessantaseiesima edizione della manifestazione in programma a Torino dal prossimo 10 maggio al 14 maggio.

“Vorremmo sottolineare che l’Eurovision Song Contest è stato creato dopo la seconda guerra mondiale per unire l’Europa. In considerazione di ciò, la partecipazione della Russia come Paese aggressore e violatore del diritto internazionale all’Eurovision di quest’anno mina l’idea stessa della competizione”, si legge in un passaggio del comunicato dell’emittente statale ucraina.

Non accogliendo positivamente la richiesta dell’Ucraina e confermando la partecipazione della Russia all’Eurovision Song Contest, in una dichiarazione l'EBU ha affermato:

“L’Eurovision Song Contest è un evento non politico che unisce le nazioni e celebra le differenze attraverso la musica. I membri EBU in Russia e Ucraina si sono impegnati a partecipare nell’evento di quest’anno a Torino e intendiamo dare il benvenuto agli artisti di entrambi i Paesi e farli partecipare a maggio. Ovviamente continueremo a monitorare la situazione con attenzione”.

Tra gli artisti italiani in gara all'Eurovision Song Contest 2022 non ci saranno solo Mahmood e Blanco, vincitori della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo con “Brividi” e quindi chiamati a rappresentare l'Italia alla manifestazione europea. All’evento, quest’anno di ritorno in Italia grazie alla vittoria dei Maneskin dello scorso anno e condotto da Laura Pausini con Mika e Alessandro Cattelan, gareggeranno anche Achille Lauro con “Stripper" ed Emma Muscat con “Out of sight”.