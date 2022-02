Come il cappello è diventato una parte fondamentale del look di Slash

Un cappello a cilindro nero su una folta chioma di capelli ricci spioventi: una breve e concisa descrizione, ma per cui è impossibile non pensare subito a Slash. Lo stile del chitarrista dei Guns N’ Roses è talmente caratteristico da essere inconfondibile e il cappello è il dettaglio più riconoscibile del suo look, anche se il musicista non pensava che questo elemento sarebbe diventato un particolare tipico e permanente del suo aspetto.

Come i fan irriducibili sanno, il cilindro è entrato a far parte del look di Slash durante i primi anni di attività della band di “Appetite for destruction”, dopo che Saul Hudson, questo il nome all’anagrafe del virtuoso delle sei corde, rubò un cappello in un negozio sulla Melrose Avenue di Los Angeles che decise di indossare durante un concerto la sera stessa del furto. L’episodio è avvenuto nel 1985, prima che i Guns N' Roses firmassero per la Geffen Records, ed è stato più volte raccontato dal chitarrista nel corso degli anni per rispondere alle tante curiosità sul suo stile.

“Ricordo che c’erano due negozi: il Leathers and Treasures e, accanto, il Retail Slut. Taime Downe, il cantante di una band chiamata Faster Pussycat, lavorava da Retail Slut: ecco perché ricordo il nome del posto. Entrai nel negozio ma non avevo un soldo”, ha raccontato Slash a margine di un’intervista per il podcast “Conan O'Brien needs a friend” - disponibile integralmente a questo link - per presentare il quarto capitolo della sua avventura con Myles Kennedy e i Conspirators, “4”. Il sodale di Axl Rose ha poi narrato:

“Indossavo già abitualmente un qualche tipo di cappello per completare il look. Quando entrai e vidi quel cilindro era come se mi avesse parlato. Quindi pensai: ‘Fanculo, me ne esco con questo e vediamo cosa succede’. E così feci. Poi entrai nel negozio accanto, il Leathers And Treasures, e rubai una cintura di concho e me ne tornai nell’appartamento dove al tempo vivevo con Axl Rose. Quella sera suonammo poi al Whiskey di Los Angeles, così presi la cintura di concho, la taglia e la misi intorno al cappello che indossai quella notte”.

Nel corso della chiacchierata con Conan O’Brien, Slash ha poi spiegato cosa significa per lui indossare il cappello a cilindro e ha rivelato di non aver avuto inizialmente idea che il copricapo sarebbe diventato un dettaglio permanente e riconoscibile del suo look. Il chitarrista ha detto: “È diventato un accessorio che davvero mi identifica. Come se lo indossassi sempre e da sempre. Era un oggetto per coprire gli occhi: potevo nascondermici dietro quando ero strafatto. Era inoltre fantastico nei giorni in cui i capelli mi stavano male. Non pensavo che diventasse un accessorio a lungo termine”.

A proposito del fatto che ha usato per molto tempo il cappello come espediente per nascondersi, Saul Hudson ha successivamente affermato: