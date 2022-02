Che estate sarà quella dei festival est-europei?

Tra i prossimi 17 giugno e 17 luglio all’ex complesso olimpico di Luzhniki, nel quadrante sud-orientale di Mosca, sarebbero attesi sul palco del Park Live Festival - rassegna che dal 2013 porta nella capitale russa il meglio del rock mondiale - Deftones, Five Finger Death Punch, Gorillaz, Iggy Pop, My Chemical Romance, Placebo, Slipknot, Killers, Sum 41, Royal Blood ed Enter Shikari. Fino alla prima mattina di ieri, 24 febbraio, non ci sarebbe stata alcuna ragione di usare il condizionale, ma tra gli effetti meno tragici del conflitto deflagrato con l'invasione dell'Ucraina da parte delle forze armate russe c’è anche il potenziale stravolgimento di quella che poteva essere l’estate della rinascita della musica live dopo i due anni di stop imposti al settore dalla pandemia.