Cremonini: “Voglio essere una voce per qualcuno”

“La ragazza del futuro” non è solo il nuovo album di Cesare Cremonini, in uscita da venerdì 25 febbraio, ma una visione in cui tutti possono rispecchiarsi. È il futuro che scalpita e che ci vuole uniti quando il mondo trema. È proprio dalle paure più grandi, spesso, che nasce una nuova forza. La stessa che ha spinto il cantautore bolognese a scacciare l’ansia del ripetersi per andare a costruire un nuovo progetto con al centro una musica concepita come ristoro per l’anima, ma anche come azione civile. Un pugno di canzoni visionarie, di prospettiva, che allungano le braccia verso il domani, cingendo tutti quelli che vogliono compiere il viaggio insieme all’artista.

Che cosa segna questo nuovo progetto?

“In primis un ritorno, dopo cinque anni (nel 2019, uscì un best of, ndr). Questo album, proprio come il periodo che abbiamo vissuto, è uno spartiacque. Viene da una sorgente creativa che ha affrontato tanti momenti difficili, a cui ho deciso di rispondere mettendoci la voce. Io, solo io. Per questo non ci sono featuring. Inoltre scaturisce da una riflessione sul ruolo dell’artista oggi. Il tour negli stadi è il compimento di questa riflessione: festeggia un momento speciale per me. Porto avanti la tradizione della musica bolognese, dello sguardo intimo sulla realtà, e tornare ad abbracciare il pubblico sarà magico”.

Quali domande ti sei posto?

“Mi sono chiesto: qual è oggi il significato del realizzare un album? Beh, per me è sempre grande. Ho riflettuto sulla figura del cantante. Cosa può fare attualmente un artista, oltre a produrre canzoni e a fare storie su Instagram?”.

La risposta?

“Si trova nella canzone dal potere civico, collettivo. Un artista con la mia storia deve interrogarsi su questo aspetto. Per questo ho deciso di tradurre le mie visioni musicali in realtà, grazie al lavoro artistico del writer Giulio Rosk, con cui ho sviluppato il progetto ‘Io vorrei’. Quattro murales, con volti di bambini, cioè del nostro futuro, diventeranno opere permanenti sulle facciate dei palazzi di alcune delle nostre città. Il fine è la riqualificazione urbana, lo sviluppo di laboratori creativi per i ragazzi e le ragazze di questi luoghi spesso dimenticati. È stata ed è fondamentale la collaborazione con le scuole dei quartieri”.

A livello artistico la “canzone dal potere civico”, impone una responsabilità?

“Non è una responsabilità, ma un piacere: vorrei essere una voce per qualcuno come lo è per me in questo periodo Luca Carboni. Sto riscoprendo i suoi primi dischi. Una voce che accompagna e aiuta ad affrontare la vita, il domani”.

Il tour negli stadi sta andando forte a livello di vendite. Lo show che hai proposto a Sanremo da super ospite ha influito?

“In prima battuta proposi uno show da 16 minuti. Da Sanremo mi dissero: non possiamo dartene più di 9. E allora ho risposto: ne facciamo 12. Ho portato il mio pacchetto, la mia visione. Per vendere biglietti serve questa dimensione, serve il live, serve quella scossa. Non conta solo la vetrina, è il messaggio: pochi fronzoli e grande musica, questo è quello che è arrivato al pubblico in sala e a casa”.

A livello comunicativo stai usando di più il tuo cognome rispetto al nome. Perché?

“Su questo disco non c’è ‘Cesare’ da nessuna parte. C’era un periodo in cui ci si firmava solo per cognome. Io in realtà sono ‘Cesare’ quando andiamo a prendere una birra con gli amici. Ma artisticamente cerco di essere più ‘largo possibile’, per questo ho scelto il cognome. Come Bond, James Bond. Anche lui parte dal cognome (ride, ndr). La parola Cremonini mi fa pensare a papà”.

“MoonWalk” parla proprio di tuo padre.

“È una canzone piena di commozione, molto personale e molto profonda. Narra dei dialoghi fra me e mio padre pochi mesi prima che ci lasciasse. Ho avuto la fortuna di vivere questo evento drammatico in modo completo accanto a lui, giorno per giorno, quando i rituali e le dinamiche quotidiane dell’essere anziani diventano, straordinariamente, occasione di grande intimità. La restituzione di un tempo della vita lasciato andare per sempre. È una canzone sulla vita, sulla morte, sulla dolcezza e sulla dignità”.

Questo è un album musicalmente molto spesso. Il mercato, però, sembra spingere verso musicalità più semplici.

“Sì, è vero. La discografia dice: ‘Occhio perché ci sono delle nuove regole. Fai quello che vuoi, ma sappi che adesso è tutto diverso’. A quel punto un artista fa le sue scelte, io ho fatto le mie nel segno della libertà. Davanti a quei bivi si può avere paura e conformarsi, oppure seguire la propria strada”.

I suoni da dove arrivano?

“Non è un disco playlist. Le dieci tracce sono tenute insieme da alcune importanti parti strumentali. Si sente il tocco di Nick Ingman e di Davide Rossi, anche lui super artista che ha lavorato con i Coldplay. Già ‘Possibili scenari’ è stato un album musicalmente pomposo, ma diverso. Di solito scrivo stando chiuso in una stanza, questo nuovo disco invece mi ha spinto a muovermi. Napoli, Bologna, Londra, New York, Copenaghen: tutti i posti in cui sono stato in questi anni hanno avuto un peso. ‘Colibrì’ per me è una canzone che sfonda nella world music, ‘La ragazza del futuro’ è un castello sonoro di funky, di Bowie e Dalla, tutto frullato. È un disco ricco di strati. ‘Maggese’ fu il mio progetto acustico, ‘Logico’ invece quello maggiormente elettronico. Ma la svolta è stata proprio ‘Possibili scenari’: dopo canzoni come ‘Poetica’ non si torna più indietro”.

Ti imbarazzi quando dicono che sei l’erede di Dalla?

“Non può esistere un erede di Dalla, ma un’eredità di cui possiamo usufruire, se ne sentiamo la responsabilità, sì. Io la sento. Bologna è la grande strada su cui ho camminato. Bologna impone una riflessione sulla musica a 360°. Se abbracci la storia della città, arrivare a parlare a tutti è più semplice”.

Che cosa hai abbandonato?

“La voglia di ripetermi. Durante il lockdown mi sono chiesto: vuoi davvero fare un disco? Lo vuoi fare per il mercato di oggi? Non avevo stimoli, stavo sul divano. Poi è arrivata la ragazza del futuro a salvarmi. Una visione. Mi sono alzato da quel divano e ho capito che era arrivato il momento di fare musica”.

Ma chi è “La ragazza del futuro”?

“Per me è stata un’illuminazione, una figura chiave in cui ognuno può trovare una parte di sé. La ragazza del futuro mette insieme la mia generazione con quella di oggi. Arriva a noi grazie a un colibrì. Per salvarci dobbiamo collaborare, ballare insieme sui nostri dolori. Questo è il messaggio. Non uso un linguaggio giovane, ma parlo ai giovani. Questo è un disco adulto. Dal punto di vista commerciale è pericolosamente adulto, ma dà respiro alle sensibilità delle nuove generazioni”.

Hai lavorato con un’orchestra negli storici studi di Abbey Road di Londra.

“Sì, ma la retorica del ‘lì ci sono stati i Beatles’ è davvero secondaria. Sono andato a lavorare lì perché ci sono dei musicisti straordinari che per competenza e valori sono fra i migliori d’Europa. Si possono fare ottimi dischi anche in Italia, ma lì indubbiamente ci sono una tradizione e un livello tecnico davvero unici”.

“Chiamala felicità” è una canzone simbolo del disco?

“Sì. Ragiona sulla depressione e sulla solitudine in cui viene gettato ogni essere umano che sta vivendo un disagio. Sul dolore che provano le famiglie che vivono questi drammi inenarrabili. Sulla speranza. Sul bisogno di aiuto. Sulla morte e sulla resurrezione. L’album si chiude con un verso che è una preghiera: “‘sai la paura di morire? È una mosca nel caffè. Sempre a un passo dalla fine, ma raccontami di te…’”.