Quando i Muse rubarono la maschera agli Slipknot per un’imitazione esilarante

Come può trasformarsi in qualcosa di divertente una maschera degli Slipknot, che attraverso i loro travestimenti indossano direttamente sulla propria faccia i demoni e i turbamenti delle loro canzoni heavy metal? La dimostrazione che questo è possibile è stata offerta più di una decina di anni fa dai Muse.

Era il 2001 e il nome della band di Matt Bellamy, impegnata nel tour a supporto del suo secondo album "Origin of symmetry", figurava insieme a quello della formazione di Des Moines tra quelli in cartellone della settima edizione dell’evento spagnolo Festimad, in programma il 18 e il 19 maggio di quell’anno al Parco El Soto a Móstoles, vicino a Madrid. La storia racconta che durante la prima giornata di festival Bellamy riuscì a rubare la maschera di Corey Taylor regalata dallo stesso cantante degli Slipknot alla fine del loro set a una fan, una certa Paula Meliveo riporta Loudersound, e che il batterista dei Muse Dominic Howard indossò il copricapo nel backstage per regalare ai presenti un’esilarante imitazione del frontman del gruppo dell’Iowa.

L’episodio è testimoniato da una clip originariamente apparsa nel DVD “Hullabaloo” dei Muse, poi pubblicata in rete e diventata uno dei video più divertenti in circolazione. Il filmato vede Howard fare headbanging, indossare un cappello da sombrero per rendere tutto ancora più comico, ed emulare il growl di Taylor all'urlo di "Sit the fuck down” per interpretare a modo suo il brano "Spit it out” degli Slipknot. Il tutto arricchito dalle risate del frontman dei Muse in sottofondo.

Poche settimane dopo il Festimad, Matt Bellamy raccontò il divertente episodio a margine di un’intervista rilasciata a Kerrang!. Chiacchierando con Paul Brannigan durante un incontro avvenuto a Tokyo nell’estate del 2001, il frontman dei Muse narrò come Dominic Howard entrò in possesso della maschera di Corey Taylor e disse: