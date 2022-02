La storia dell'album hip-hop che Bruce Springsteen non ha mai pubblicato

Ancora oggi viene definita dagli esegeti del Boss "uno dei titoli meno conosciuti nel suo vasto catalogo di canzoni mai pubblicate". Un catalogo che, come è noto, è scandagliato nei dettagli dagli appassionati, grazie ai numerosi bootleg che circolano da anni. La canzone si intitola "Waiting on the end of the world": se ne parla periodicamente tra i fan più accanti, assieme alla storia di un album inciso negli anni '90 mai pubblicato, dai suoni elettronici, altrettanto leggendario, che avrebbe dovuto avere lo stesso titolo.

Un album che avrebbe potuto vedere finalmente la luce all'interno di un cofanetto chiamato affettuosamente "Tracks 2", una raccolta faccia seguito a quello di fine anni '90 e che raccolga non solo canzoni inedite, ma gli album interi incisi e mai pubblicati dal Boss. Le voci dicono che Springsteen ci sta lavorando da anni, ma ne ha più volte rimandato il completamento per dare spazio ad altri progetti, come l'album con la E Street Band "Letter to you".

"Waiting on the end of the world"

La title-track di quel leggendario album sarebbe dovuta essere una canzone incisa negli anni '90, in diverse versioni. La prima, mai trapelata, è quella dell leggendario "album hip-hop" del Boss, così chiamato perché inciso usando loop elettronici, come "Streets of Philadelphia", che nel '94 valse a Springsteen un Oscar per la migliore canzone orginale. Di quella canzone si conosce solo un'altra versione incisa con la E Street Band nel '95.

L'album mai pubblicato

Dopo avere di fatto sciolto la E Street Band a fine anni '80, ad inizio del decennio successivo, Springsteen assemblò quella che sarebbe passata alla storia del rock come "l'altra band": nel '92 pubblicò due album "Lucky Town" e "Human Touch" e poi andò in tour per due anni con questi musicisti: l'unico superstite del nucleo storico fu Roy Bittan.

Tra il '94 e il '95 Springsteen registrò non solo "Streets of Philadelphia", ma un album intero su quello stile, senza mai pubblicarlo: Quell'album si sarebbe dovuto intitolare appunto "Waiting on the end of the world", e la canzone venne incisa una prima volta con i membri dell'altra band, tra cui il chitarrista Shane Fontayne, che raccontò anni dopo a Rolling Stone:

Quando Bruce ha cominciato a registrare, mi ha chiesto di raggiungerlo: ero nella Pennsylvania nordorientale. Nelle canzoni a cui stava lavorando qualcosa di hip hop e c’erano dei loop, un po’ come "Streets of Phildelphia".

Credo che Tommy Sims, con cui ho scritto "Change the World" per Clapton, ci abbia messo di più le mani. Sono andato a casa di Bruce a Los Angeles. C’era anche il produttore Chuck Plotkin. Erano a buon punto e ho fatto delle sovraincisioni. Era in cerca di qualcosa e quel qualcosa non potevo darglielo io. La sua idea, credo, era intitolare l’album "Waiting on the End of the World".

Abbiamo registrato per una settimana, dieci giorni. A quel punto, per quel che sapevo, doveva solo pubblicarlo. Mi hanno poi detto, forse è stato lo stesso Bruce a farlo, che Jon Landau pensava non avesse testi sufficientemente forti. Bruce aveva tutto in testa, anche la sequenza delle canzoni, ma Jon non era convinto ed è l’unico che ha quel tipo di influenza.

Questa versione della canzone non è mai trapelata. L'unica altra canzone di quelle sessioni ad avere visto la luce è "Missing", usata nella colonna sonora di un film di Sean Penn.

La storia è stata raccontata dallo stesso Springsteen nella sua autobiografia "Born to run":

Dopo "Streets of Philadelphia", trascorsi le settimane più calde dell’estate a Los Angeles tentando di realizzare un album sulla stessa falsariga, un lavoro cupo incentrato su uomini e donne. Ne avevo appena pubblicati tre consecutivi, di vario tono. Gli ultimi due avevano suscitato qualcosa di simile all’indifferenza, tanto che iniziavo ad avvertire un certo distacco dal mio pubblico.

Una sera, durante un giro in macchina, Roy ipotizzò che fossero i testi ad allontanare alcuni fan. Gli esperimenti isolati possono funzionare – «Tunnel of Love» e «Nebraska» sono ottimi esempi –, ma devono essere realizzati a regola d’arte. Mi ero fatto un nome raccontando la vita delle persone, in particolare dei lavoratori. Gli risposi che non sapeva di cosa stava parlando, ma in realtà penso che Roy non avesse tutti i torti. Non scrivo per esaudire i desideri dei fan, ma con loro si instaura comunque un dialogo continuo, perciò prendo in considerazione le loro voci. Devi essere coraggioso, ascoltare quello che ti dice il cuore, ma l’istinto creativo non è infallibile. Il bisogno di una bussola, di un contributo e di una guida esterna può essere sano e proficuo.

Sarebbe stato il mio quarto disco di fila dedicato allo stesso argomento: se mi fosse parso completo non avrei esitato a pubblicarlo, ma non lo era. Dovevo accettare il fatto che dopo un anno di scrittura, registrazione e mixaggio sarebbe finito nel cassetto. È ancora lì.

La (mezza) reunion della E Street Band

Fu appunto Jon Landau a convincere Springsteen a rinunciare al progetto per concentrarsi su altro: un "Greatest hits" che capitalizzasse il successo di "Streets of Philadelphia". Springsteen decise di reincidere o completare canzoni inedite, tra cui "Murder Inc." (incisa per "Born in the U.S.A.") e una nuova versione di "This hard land".

La reunion sarebbe stata estemporanea: già nel '95 Springsteen avrebbe pubblicato "The ghost of Tom Joad", album in solitaria, a cui sarebbe seguito un lungo tour, il primo acustico. Alcune canzoni di qulle prolifiche sessioni con la band finirono nell'EP "Blood Brothers", pubblicato nel '96. venduto assieme alla videocassetta che documentava la reunion. "Waiting on the end of the world", con un assolo di sax molto riconoscibile di Clarence Clemons, è una delle canzoni di quel periodo mai pubblicate ufficialmente, né mai suonate dal vivo.

Per la reunion della E Street Band si sarebbe dovuto attendere il 1999: Bruce Springsteen fu incluso nella Rock and Roll Hall of Fame e durante la cerimonia di premiazione suonò con il gruppo "Tenth Avenue Freeze-Out". Di lì a breve ebbe inizio il Reunion Tour. La E Street Band di fatto non si è mai fermata, anche se molte canzoni e album interi rimangono inediti, come "Waiting on the end of the world" appunto. Chissà se Bruce lo tirerà mai fuori da quel cassetto.