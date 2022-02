Angelini e D'Erasmo raccontano Nick Drake: "L'eternità la si raggiunge con la ricerca dell’originalità"

"Ascoltate i dischi di Nick Drake e passate parola alle persone a voi più care", dicono Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo. Una popolarità sempre di nicchia, ma crescente: tant'è che "Pink Moon", il suo album capolavoro, è stato certificato dalla FIMI disco d'oro anche in Italia pochi giorni fa, a 50 anni dalla sua uscita, avvenuta nel febbraio 1972.

Loro hanno fatto tutto quello che potevano, e anche di più, per tramandare la musica del grande cantautore scomparso nel '74. E continuano: a suggellare un progetto in coppia che va avanti da oltre 15 anni, esce l'album "Songs in a conversation", che segue il documentario dallo stesso titolo: "L'idea del disco nata dopo la bellissima esperienza fatta un paio d’anni fa in viaggio durante le riprese del documentario prodotto da Sky Arte e girato da Giorgio Testi", raccontano a Rockol. Abbiamo raccolto moltissimo materiale video, preziose interviste ma anche tanta musica , registrata in maniera fantastica e con delle versioni talmente uniche e particolari che riascoltando il tutto mesi dopo l’uscita del documentario ci è sembrato un peccato non dare la giusta dignità discografica anche al materiale musicale".

Il disco arriva a 17 anni dal primo progetto comune, "PongMoon sognando Nick Drake" a cui sono seguiti centinaia di concerti con lo spettacolo "Way to blue".

"È pensato per essere un vinile", spiegano, raccontando la divisione delle canzoni nelle classiche due facciate: "Il lato A è composto da due autentiche chicche per noi, Pink Moon e Know registrate ai Vada recording studios nell’Alcester in UK, a poche miglia dalla casa di Nick Drake, con John Wood alle macchine. Abbiamo avuto la fortuna e il privilegio di lavorare proprio con il produttore storico di Nick, l’unica persona presente durante le registrazioni del suo album più iconico che proprio in questi giorni festeggia i 50 anni dalla pubblicazione. A completare il lato altri 3 brani registrati e prodotti da Daniele “ilmafio” Tortora, nostro collaboratore di lungo corso e grande amico, con l’aiuto di 3 straordinari musicisti: Fabio Rondanini alla batteria, Gabriele Lazzarotti al basso e Andrea Pesce al piano. Abbiamo scelto 'Northern Sky' e 'Hazey Jane I' da 'Bryter Layter0 eseguendole in maniera estremamente rispettosa delle versioni originali e poi abbiamo invece approcciato in maniera molto più personale e libera 'Harvest Breed', piccola perla tratta da 'Pink Moon'.

Proprio questa canzone è stata registrata dal duo appositamente per Rockol:

"Nel Lato B invece ci sono 5 tracce tratte dal documentario e catturate in mezzo alla natura tanto amata e meravigliosamente cantata da Drake", continuano. "Abbiamo proprio scelto di andare a trovare gli amici Manuel Agnelli, Adele Nigro (Any Other), Niccolò Fabi, Piers Faccini e Andrea Appino in luoghi a loro cari, immersi nei profumi e nei suoni della natura per ricercare una connessione tra la musica e le liriche del nostro comune amore Nick Drake e gli elementi naturali a cui spesso si è ispirato"

"Abbiamo avuto la riprova anno per anno, concerto dopo concerto e incontro dopo incontro di quanto il passaggio purtroppo troppo rapido e breve della sua stella su questa terra abbia in realtà lasciato una scia luminosissima, sempre più visibile e a sempre più persone", riflettono. "La lezione più grande dellla sua musica è che a prescindere dal successo ottenuto la vera eternità la si raggiunge con la ricerca spasmodica dell’originalità. Concet che in Drake a mio parere trova una delle espressioni più cristalline che ci siano state nella musica moderna e contemporanea. Noi continuiamo ad amare la sua musica e a divertirci ed emozionarci ancora moltissimo nel suonare dal vivo le sue canzoni".

Dopo l'anteprima di ieri sera, 27 febbraio all’Angelo Mai di Roma, e dopo quella di mercoledì 2 marzo al Blue Note di Milano, Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo continueranno a portare in tour il repertorio di Nick Drake: il 5 marzo all’Estragon di Bologna, il 12 marzo al Teatro Miela di Trieste, il 13 marzo al Multisala Don Bosco di Marostica (VI), il 17 marzo all’Auditorium Novecento di Napoli, il 18 marzo all’Officina degli Esordi di Bari, il 19 marzo allo Spazio Porto di Taranto, il 20 marzo al Mood Social Club di Rende (CS), il 26 marzo al Circolo della Musica di Rivoli (TO), il 2 aprile al Teatro della Concordia di San Costanzo (PU) e il 3 aprile al Fat Art Club di Terni.