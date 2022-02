Publishing, alleanza tra WMG e BlackRock per un fondo da 750 milioni di dollari

La grande finanza conferma coi fatti di considerare il marketing dei cataloghi musicali un settore strategico: secondo quanto riferito dal Wall Street Journal BlackRock, la società di investimento con sede a New York che gestisce assett per oltre 10 trilioni di dollari, ha siglato un accordo con Warner Music Group per la creazione di uno speciale fondo dedicato al publishing da 750 milioni di dollari. La nuova entità è stata creata con la collaborazione di Influence Media Partners, società che ha già contribuito alla campagna di acquisizioni avviata dalla major di Steve Cooper con circa 300 milioni di dollari, portando in dote all’operazione i cataloghi di Bad Bunny e J Balvin e partecipazione ai diritti sui repertori di produttori come, tra gli altri, Stereotypes, Jessie Reyez e Skyler Stonestreet.