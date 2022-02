K-pop, HYBE (BTS): superato il miliardo di dollari di entrate nel 2021

HYBE, già Big Hit Entertainment, la conglomerata K-pop fondata da Bang Si-hyuk, figura centrale sul panorama K-pop responsabile del lancio dei BTS, ha totalizzato nel 2021 entrate per oltre un miliardo di dollari - più precisamente, 1,098 miliardi: l’exploit in bilancio è stato raggiunto nonostante un inizio anno non particolarmente brillante, “appesantito” dall’acquisizione di Ithaca Holdings, la società di Scooter Braun costata al gigante sud-coreano intorno circa un miliardo di dollari.