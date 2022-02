Warner Music di corsa su NFT e Web3: siglata una partnership con Splinterlands

WMG ha annunciato un accordo con Splinterlands, società fondata nel 2018 specializzata nello sviluppo di videogiochi basati sulla tecnologia blockchain che a oggi vanta quasi due milioni di utenti a livello globale: la partnership, definita “unica nel suo genere”, vedrà la due aziende collaborare per favorire e promuovere la creazione di community in modo più veloce di quanto già accade sui tradizionali servizi play to earn, soluzioni di gaming che “remunerano” i giocatori con NFT scambiabili sugli appositi marketplace.