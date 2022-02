Olivia Rodrigo non arresta la sua corsa

Ricordate? Partì tutto con una macchina, quella che Olivia Rodrigo guidava nel videoclip - oggi arrivato a oltre 345 milioni di visualizzazioni su YouTube - di "Drivers license", la sua prima hit, un anno fa.

L'inizio di un'ascesa al successo fulminea, che per una 19enne come lei deve essere stata anche destabilizzante (anche se sotto le luci dei riflettori Olivia ci vive da quando ha 13 anni - era il 2016 quando esordì nella serie "Bizaardvark" di Disney Channel, per poi recitare in "High School Musical: The Musical - La serie"). Il suo album di debutto, "Sour", è stato un successo senza precedenti: ha totalizzato il maggior numero di streams negli Stati Uniti per un album di debutto femminile e battuto il record relativo all'album di un'artista femminile più seguito in una settimana nella storia di Spotify, con oltre 385 milioni di ascolti globali. Come se non bastasse, con l'album e le canzoni contenute nel disco Olivia Rodrigo ha conquistato pure sette nomination ai Grammy Awards 2022, diventando così la seconda artista più giovane nella storia dei premi a ottenere candidature in ciascuna delle quattro categorie principali nello stesso anno: la cerimonia di consegna avrebbe dovuto svolgersi già lo scorso gennaio a Las Vegas, poi la nuova ondata di contagi da Covid-19 ha spinto gli organizzatori a rimandare l'evento al prossimo 3 aprile. Olivia Rodrigo proverà a portarsi a casa - tra gli altri - i premi come Record of the Year e Song of the Year per "Drivers license", Album of the Year per "Sour" e Best New Artist (dovrà vedersela anche con Finneas, The Kid Laroi e Arlo Parks). La corsa della .19enne cantautrice statunitense non sembra arrestarsi: mentre è partito il conto alla rovescia per l'uscita di Disney+ del film-documentario "Olivia Rodrigo: Driving Home 2 u (A Sour film)", che arriverà sulla piattaforma il prossimo 25 marzo, la popstar - che ha recentemente divorziato dalla sua manager - fa sapere di essere già al lavoro su un nuovo album.

Dalla cameretta alla capitale dell'industria dell'intrattenimento

Diretto dalla neozelandese Stacey Lee - che finora si è cimentata per lo più nella realizzazione di spot per brand - e prodotto da Interscope Films e Supper Club, "Olivia Rodrigo: Driving Home 2 u (A Sour film)" è il racconto dei mesi che hanno stravolto la vita della cantautrice, che riporta le lancette del tempo indietro di un anno: nel film Olivia accompagna il pubblico in un viaggio che parte da Salt Lake City - dove ha iniziato a scrivere il suo album di debutto - e che finisce a Los Angeles, la capitale dell'industria dell'intrattenimento. Lungo il percorso la popstar racconta i ricordi legati alla scrittura e alla realizzazione di "Sour" e condivide le sue riflessioni sulla fama, la popolarità, sull'essere cresciuta troppo in fretta. La colonna sonora del film è inevitabilmente affidata alle canzoni di "Sour", eseguite però con nuovi arrangiamenti: "È un'esperienza cinematografica unica: per la prima volta i fan capiranno come è nato il suo album e perché è stato un viaggio così personale per Olivia - ha dichiarato Ayo

Davis, presidente di Disney Branded Television - questo non è un semplice film concerto, ma un’opportunità di sperimentare in prima persona come Olivia Rodrigo sia diventata una delle più grandi stelle della musica del momento, oltre a offrire la possibilità di vederla eseguire le canzoni tratte da ‘Sour’ come non sono mai state suonate prima”. John Janic di Interscope, l'etichetta che ha messo sotto contratto la 19enne cantautrice, aggiunge: "'Driving home 2 u' ha un approccio così unico e originale per un film musicale ed è proprio quello che ci si aspetta da Olivia. È uno sguardo autentico sul suo processo creativo, sulla sua incredibile energia e su chi è Olivia come artista e persona".

Il giro d'affari

Il successo di "Sour" deve aver fatto prendere a Olivia Rodrigo, nonostante la giovane età, consapevolezza dei propri mezzi e della propria potenzialità. Anche in termini economici (le vendite dell'album avrebbero fatto crescere sensibilmente il valore del suo patrimonio, che a un anno dal boom di "Drivers license" si aggirerebbe già intorno ai 5 milioni di dollari - la scorsa estate ha pure firmato un contratto globale con Sony Music Publishing). È di qualche settimana fa la notizia del divorzio tra la popstar e la manager che l'ha affiancata nella scalata al successo, Kristen Smith, titolare dell'agenzia Camp Far West Management.

I motivi della separazione non sono stati resi noti. Come riferito da Variety, testate tra le più attendibili per quanto riguarda le notizie relativa al mondo dell'intrattenimento, subito dopo la rottura con Camp Far West Management Olivia Rodrigo .è entrata a far parte del roster di Lighthouse Management & Media, società di Aleen Keshishian e Zak Morgenroth già al servizio di - tra gli altri - Jennifer Aniston, Selena Gomez e Gwyneth Paltrow. Variety ha evidenziato che Lighthouse Management & Media lavora per lo più con star della tv e del cinema e che l'ingresso di Olivia Rodrigo nel roster potrebbe avere a che fare con l'intenzione della cantautrice di provare a dialogare maggiormente con quei mondi, come conferma l'operazione di "Olivia Rodrigo: Driving Home 2 u (A Sour film)".

Il nuovo album

La voce di "Drivers license", intanto, pensa già al nuovo album. In un'intervista concessa a Billboard Olivia Rodrigo ha fatto sapere di aver cominciato già a scrivere le canzoni che andranno a comporre l'ideale successore di "Sour": "Mi piace molto la musica che stiamo componendo. Ho già il titolo del disco. Sto cercando di lavorare senza troppa pressione. Registrare un disco dopo che il precedente ha ottenuto un successo così importante è un'esperienza inedita, per me". Per il nuovo album la 19enne cantautrice ha ricreato la squadra con la quale ha inciso "Sour", a partire dal produttore Dan Nigro (già al fianco di Lewis Capaldi e Carly Rae Jepsen): "Se scrivo ancora in cameretta? Sì. Non penso che cambierà. Scrivere per me è prima di tutto un modo per elaborare i miei pensieri, i miei sentimenti, e quello è il posto in cui mi viene meglio", ha detto Rodrigo, che quest'estate sarà in concerto a Milano.