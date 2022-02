Il Ministero della Cultura celebra le performance della musica italiana nel mondo. Ma…

“Quello che stiamo vivendo è un periodo d’oro per la musica del nostro Paese che si afferma nei mercati mondiali. I dati resi noti da parte della Fimi descrivono un fortissimo aumento dell’82%, rispetto all’anno scorso, delle entrate da royalty a livello internazionale per l’industria discografica italiana, con ricavi pari a quasi 20 milioni di euro”: queste le parole di Dario Franceschini a commento dei dati diffusi ieri dalla Federazione Industria Musicale Italiana circa l’export di produzioni nazionali sui mercati globali nel 2021 . “La forza e la capacità dell’intero comparto della musica italiana di resistere e rilanciarsi, nonostante il periodo complesso della pandemia, testimonia un lavoro importante fatto nel corso degli anni”, ha aggiunto il ministro: “Nuovi talenti e band giovanili che si affermano in Italia e nel mondo sono il migliore biglietto da visita per un settore che, con le prossime riaperture e la conseguente ripartenza, potrà dispiegare tutto il suo successo”.