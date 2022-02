Kanye West ha guadagnato in tre giorni 2 milioni con il nuovo album

Con la musica - solo con la musica - si guadagna poco, nel 2022? Lui trova il modo per fare i soldi, attraverso la musica, in altre maniere. Ad esempio costringendo i fan ad acquistare il dispositivo di sua invenzione, Stem Player, che costa 200 dollari, per poter ascoltare il nuovo album "Donda 2": Kanye West, alla vigilia dell'uscita del disco, aveva puntato il dito contro le piattaforme di streaming, parlando di "sistema oppressivo", e aveva fatto sapere che per ascoltare il nuovo lavoro i fan avrebbero dovuto procurarsi Stem Player. Pazienza se Apple, come hanno riferito fonti a lui vicine, ha deciso di stracciare il contratto da 2 milioni che aveva stipulato con il rapper, del quale avrebbe dovuto - tra le altre cose - trasmettere in streaming l'evento di lancio di "Donda 2" a Miami (è stato un disastro). La stessa somma, forse anche leggermente superiore, è quella che il rapper di Atlanta ha guadagnato tramite i preordini di Stem Player in soli tre giorni: questo significa che il dispositivo è stato preordinato da almeno 10mila persone. Una cifra che è destinata naturalmente ad aumentare, anche in considerazione del fatto che "Donda 2" è effettivamente uscito sul dispositivo, ma incompleto, forse proprio per permettere ad altri fan di procurarsi nei prossimi giorni - o settimane, speriamo non mesi - Stem Player, facendone lievitare i guadagni.