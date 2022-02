Concerti, Phoebe Bridgers e Clairo insieme al Carroponte a luglio

Due delle cantautrici più interessanti della nuovissima scena americana insieme sullo stesso palco: Phoebe Bridgers e Clairo suoneranno a Milano il prossimo 5 luglio, sul palco del Carroponte. Due concerti nella stessa sera per toccare con mano il talento di due artiste che negli ultimi tempi hanno conquistato pubblico e critica.

Phoebe Bridgers ha cominciato a far parlare di sé nel 2017 con il suo album d’esordio "Stranger in the Alps" per poi consacrarsi con il secondo disco "Punisher", che ha ottenuto ben quattro nomination ai Grammy Awards oltre ad essere inserito nelle liste dei migliori dischi dell’anno tra tutti quelli usciti nel 2020. Ha collaborato con i Killers e con Paul McCartney, che in "McCartney III Imagined" le ha affidato una rilettura della sua "Seize the day", e con Lorde, incidendo i cori del suo ultimo album "Solar power".

Con lei, in quel disco, c'era anche Clairo, che esordì nel 2019 con l'album "Immunity" e si è successivamente imposta sulle scene con "Sling", definito dalla critica "un trionfo di vintage pop". Dietro al disco, uscito l'anno scorso, c'è lo zampino di Jack Antonoff, produttore di riferimento del pop di qualità, da Lana Del Rey alla stessa Lorde.

I biglietti saranno in vendita da domani, Giovedì 24 Febbraio, alle ore 14.00 su www.dalessandroegalli.com.