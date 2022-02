Il disastroso evento di presentazione del nuovo album di Kanye West

“A star-studded fiasco”. Letteralmente: “Un fiasco stellare”. La descrizione migliore dell’evento di presentazione del nuovo album di Kanye West, tra tutte quelle pubblicate dalle testate americane nelle ultime ore, l’ha fatta Consequence of Sound. Ritardi, problemi tecnici, critiche rivolte agli ospiti (Marilyn Manson, su tutti): il listening party di “Donda 2” è stato un mezzo flop. Lo show si è svolto questa notte al LoanDepot Park di Miami, stadio di baseball al centro del quale il controverso rapper di Atlanta ha ricostruito in un laghetto la sua casa d’infanzia, la stessa della copertina del disco, realizzando una scenografia che ha catturato l’attenzione dei fan seduti sugli spalti dell’impianto, quelli che hanno assistito all’evento collegati in streaming sul sito di Stem Player (il dispositivo inventato dallo stesso Kanye, sul quale da oggi è possibile ascoltare in esclusiva “Donda 2” – secondo quanto riferito da Music Ally, portale considerato tra i più attendibili per quanto riguarda le news sul music biz, i guadagni derivanti dai preordini del dispositivo, che costa 200 dollari, ammonterebbero a oltre due milioni di dollari) e quelli che invece hanno guardato l’evento dagli schermi dei cinema statunitensi che l’hanno trasmesso in diretta.

Peccato che non tutto sia filato liscio: un classico, quando c'è di mezzo Kanye West.

Tre ore: sono quelle trascorse dall’orario previsto per l’inizio del listening party e l’arrivo di Kanye West, che si è presentato al centro del LoanDepot Park alle 23.

Il rapper ha fatto il suo ingresso in scena dopo aver fatto ascoltare le prime due canzoni del disco, “True love” (con un ritornello inciso da XXXTentacion, il rapper scomparso nel 2018 a 19 anni, e versi che rimandano alla fine della storia con Kim Kardashian, un leitmotiv di “Donda 2” e della serata) e “Broken road”, mentre la casa al centro della scenografia andava in fiamme. A livello di suono e atmosfere Kanye ha messo subito in chiaro le cose: se “Donda”, uscito lo scorso agosto dopo continui rinvii e ripensamenti, aveva un suono più intimista e malinconico, l’ideale successore dell’album è caratterizzato invece da maggiore rabbia e da un sound più aggressivo. Nel corso dell’evento a Miami, che si è svolto a pochi giorni dall'uscita su Netflix della .prima parte della docu-serie "jeen-yuhs", il rapper ha lanciato continui attacchi all’attore e comico statunitense Pete Davidson, diventato la sua nuova ossessione dopo Taylor Swift: è il nuovo compagno dell’ex moglie, della quale ha campionato un monologo (quello nel quale, ospite lo scorso ottobre del Saturday Night Live, Kim diceva di aver sposato il miglior rapper di tutti i tempi e il nero più ricco degli Stati Uniti).

Tanti gli ospiti. Marilyn Manson è stato accolto da qualche fischio: è tornato a condividere il palco con Kanye West dopo il listening party di “Donda” a Chicago proprio nel giorno in cui HBO ha diffuso il trailer di “Phoenix rising”, il documentario che vede Evan Rachel Wood raccontare nel dettaglio le molestie che ha detto di aver subito da parte dello shock-rocker. C’erano poi Jack Harlow (ospite in “Donda 2” di “Louie bags”), Pusha T, i Migos , Playboi Carti (con lui in “Mr. Miyagi”) Fivio Foreign e Alicia Keys: con questi ultimi due Kanye West ha inciso il singolo “City of gods”, che è incluso all’interno di “Donda 2”. La performance è durata 80 minuti, meno di un’ora e mezza.

Il livestream, come segnalato anche da alcuni utenti sui social, è stato caratterizzato da problemi tecnici: l’acustica dello stadio non era delle migliori e il suono del disco, attesissimo, ne è stato condizionato. Era ovattato, smorzato. Anche Kanye si è accorto dei problemi: ad un certo punto, su “Jail”, il rapper – che stava camminando nel laghetto fatto allestire al centro del LoanDepot Park – ha letteralmente lanciato il microfono nell’acqua. È stato uno dei momenti più commentati della serata.