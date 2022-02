Non solo Maneskin: ecco chi sono gli italiani più ascoltati nel mondo (anche nel 2021)

Sono gli unici menzionati nella nota stampa con la quale FIMI, la Federazione dell'industria musicale italiana, questa mattina ha dato notizia della crescita dei ricavi dall'export della musica tricolore nel corso del 2021. In fondo quello che ci siamo da poco lasciati alle spalle è stato il loro anno: parlano i tanti successi che i Maneskin hanno inanellato a partire dalla vittoria al Festival di Sanremo con "Zitti e buoni" fino alla vittoria del Best Rock agli MTV Ema dello scorso novembre, passando per il boom di "Beggin'" (che su Spotify è ad un passo dallo sfiorare il miliardo di ascolti complessivi a livello mondiale - ad oggi gli streams ammontano a 924 milioni) e l'apertura per i Rolling Stones a Las Vegas. Merito loro se nel 2021 la discografia italiana ha visto le proprie entrate da royalty a livello mondiale crescere dell''82% su base annua, per un totale di 19,1 milioni di euro (8 in più del 2020), tra mercato fisico, digitale, diritti per sincronizzazioni e diritti connessi. Ma non solo. È ancora presto per dire se stiamo assistendo ad una sorta di rinascimento della musica italiana all'estero: di sicuro, vuoi anche grazie al successo di Damiano David e soci (che, come dice giustamente Manuel Agnelli, il loro mentore, ci hanno vendicato della "pizza e mandolino" alla quale da troppi anni eravamo relegati), oggi fuori dai confini nazionali c'è una percezione diversa della musica tricolore e una maggiore attenzione. Lo dimostra anche questo recente articolo che la rivista statunitense Billboard, la "Bibbia" dell'industria musicale, ha riservato al successo delle canzoni dell'ultimo Festival di Sanremo nelle classifiche mondiali, a partire da "Brividi" di Mahmood e Blanco, che i due canteranno anche all'Eurovision Song Contest di Torino (la kermesse continentale torna in Italia dopo trentuno anni, grazie al trionfo dei Maneskin l'anno scorso a Rotterdam). E lo conferma il successo che da ormai diverso tempo - addirittura da prima che i Maneskin conquistassero l'attenzione del mondo intero - stanno riscuotendo sulle piattaforme e nelle classifiche internazionali alcuni nuovi protagonisti della musica italiana, che con la tradizione c'entrano ben poco.