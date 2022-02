Perché l'ultimo album dei Korn, "Requiem", ha nove canzoni?

Ogni album ha il numero di canzoni di cui l'artista crede abbia bisogno. Non è una questione freddamente numerica, non esiste, in un disco, un numero perfetto o una durata perfetta. Suvvia, non siamo al mercato, un tanto al chilo, pur sempre di arte stiamo parlando.

Su questo tema ha espresso la propria opinione, in una intervista rilasciata a Midwest Beatdown, il batterista dei Korn Ray Luzier, reduce con i suoi compagni dall'avere pubblicato, all'inizio di questo mese, l'ultimo album della metal band statunitense "Requiem" (leggi qui la recensione) che è composto da nove canzoni, di cui solo una lunga più di quattro minuti.

Ecco le parole di Luzier sull'argomento: "Ne abbiamo registrate, direi 16, 17, o qualcosa del genere.

Ci sono molti dischi in cui pensi che una canzone sia un riempitivo, ma ciò non significa necessariamente che un altro ragazzo possa pensare che sia un riempitivo; loro potrebbero apprezzare le canzoni che non sono singoli migliori dei singoli, tutti hanno delle opinioni. Ma in questo disco, abbiamo registrato molto. Ce ne sono alcune che non ce l'hanno fatta, e io mi dicevo, 'Aspettate. Come può non farcela? È una canzone fantastica'. Ma quando ascoltate "Requiem" nel suo insieme, credo davvero che fosse il miglior materiale possibile che avremmo potuto scegliere. È come un parto: sono i tuoi bambini, le tue canzoni e vuoi che tutti le ascoltino e le accolgano come possono.”.



Ha ancora continuato il membro dei Korn: "Ci siamo divertiti davvero molto a fare questo disco durante il Covid. Non c'era fretta. Ci siamo semplicemente detti, 'Ehi, troviamoci a Bakersfield', nel nostro studio in California; io e Head (il chitarrista Brian Welch, ndr) viviamo a Nashville. Volavamo fino là e ne facevamo un poco per volta. Non esisteva una cosa come, 'Oh, facciamo in fretta che dobbiamo andare in tour'. Era una cosa del tipo, 'Ehi, facciamo solo della buona musica' e poi torniamo ad ascoltarla per togliere ciò che non va e fare in modo che venga fuori il buono".