Concerti, Sfera Ebbasta rinvia il tour al prossimo autunno

Non essendo stata ancora comunicata dal Governo la data di una possibile riapertura al 100% dei concerti, il promoter Trident Music, si trova costretto a spostare ancora una volta il 'Famoso Tour' di Sfera Ebbasta. Ci scusiamo con tutto il pubblico ma, per poter organizzare tutto il team di lavoro e la relativa produzione che, in particolare per questo tour, sarà molto complessa e impegnativa, è necessario più di un mese di lavoro.

Le nuove date del tour saranno previste durante i mesi di settembre e ottobre 2022 e i biglietti già acquistati saranno validi per i prossimi spettacoli.

Questo il nuovo calendario:

RIMINI RDS STADIUM

23 SETTEMBRE 2022 (nuova data) sostituisce 9 aprile 2022 e 11 settembre 2021

MILANO MEDIOLANUM FORUM

25 SETTEMBRE 2022 (nuova data) sostituisce 11 aprile 2022 e 13 settembre 2021

MILANO MEDIOLANUM FORUM

26 SETTEMBRE 2022 (nuova data) sostituisce 12 aprile 2022 e 14 settembre 2021

ROMA PALASPORT

29 SETTEMBRE 2022 (nuova data) sostituisce 22 aprile 2022 e 28 settembre 2021

EBOLI PALASELE

1 OTTOBRE 2022 (nuova data) sostituisce 24 aprile 2022 e 2 ottobre 2021

BOLOGNA UNIPOL ARENA

4 OTTOBRE 2022 (nuova data) sostituisce 20 aprile 2022 e 20 settembre 2021

FIRENZE MANDELA FORUM

6 OTTOBRE 2022 (nuova data) sostituisce 28 aprile 2022 e 24 settembre 2021

TORINO PALA ALPITOUR

9 OTTOBRE 2022 (nuova data) sostituisce 26 aprile 2022 e 21 settembre 2021