FIMI, nel 2021 forte crescita del consumo di musica italiana all’estero

Che si tratti o meno di “effetto Maneskin”, i numeri comunicati oggi in una ricerca condotta da Deloitte per la Federazione Industria Musicale Italiana parlano chiaro: nel 2021 la discografia italiana ha visto le proprie entrate da royalty a livello globale crescere del 66% su base annua, per un totale di 19,1 milioni di euro, tra mercato fisico, digitale, diritti per sincronizzazioni e diritti connessi. Un ottimo risultato, se confrontato con quello registrato l’anno precedente (con ricavi fermi a 11 milioni), trainati - dicono i dati - dal digitale, che con 16,6 milioni di euro di entrate sono cresciuti su base annua dell’83%. Bene anche il formato fisico, che - pure - occupa ormai una fetta di mercato assolutamente minoritaria: il segmento che include Cd e vinili tra i passati mesi di gennaio e dicembre ha fatto segnare una crescita su base annua del 100%.