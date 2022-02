Snoop Dogg, i suoi avatar in vendita su Sandbox

Il neo-proprietario della storica Death Row Records non ha mai nascosto le sue mire nei confronti del metaverso: non stupisce, quindi che Snoop Dogg abbia avviato su Sandbox un’operazione molto vicina a quelle che, un domani, potrebbero essere ordinaria amministrazione per le star musicali con una forte presenza sul Web3. Il rapper di Long Beach ha reso disponibile sulla piattaforma controllata da Animoca Brands una collezione di avatar a sua immagine e somiglianza: i 10mila esemplari, messi in vendita a 150 Sand (la valuta utilizzata sul Sandbox) l’uno, sono suddivisi in diverse categorie di differente rarità.