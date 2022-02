Short video, Reels disponibile su Facebook in tutto il mondo

Reels, il formato di video brevi editabili lanciato su Instagram nel 2020 e dal 2021 disponibile su Facebook nei soli Stati Uniti, da oggi è disponibile sulla piattaforma di social network fondata da Mark Zuckerberg in oltre 150 paesi a livello globale, Italia compresa. Meta ha fatto sapere di essere al lavoro non solo sull’implementazione delle funzionalità e dei tool propri del format, ma anche sull’ampliamento delle opportunità di monetizzazione che lo strumento offre ai creator. “Vogliamo che Reels sia per i creator la soluzione migliore per farsi conoscere, restare in contatto con il loro pubblico e guadagnare”, ha fatto sapere l’azienda in una nota: “Vogliamo inoltre che le persone possano trovare e condividere contenuti rilevanti e coinvolgenti in modo semplice e divertente”.