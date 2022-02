Mercati emergenti, Universal Music lancia Def Jam India

Universal Music Group ha annunciato l’apertura di una filiale indiana della Def Jam, storica etichetta - dal 1998 controllata dalla major guidata da Lucian Grainge - fondata da Rick Rubin e Russell Simmons a New York nel 1984 e considerata una pietra miliare nella storia del rap americano e non solo: la nuova entità avrà quartier generale a Mumbai e - come dichiarato in una nota dalla stessa UMG - si dedicherà al “supporto dei migliori talenti del panorama hip hop indiani e di tutta l’Asia meridionale”. I primi artisti prodotti saranno due star della scena rap locali, Dino James e Fotty Seven.